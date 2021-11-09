電信雙11大戰懶人包　台灣之星拼了！5G吃到飽只要299元

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台灣之星11月8日正式揭曉「2021電信雙11」資費及優惠方案，且打破過去只賣1天的規則，自即日起至11月12日的23：59破天荒連賣5日，限量8萬門經典資費最後一年開放搶購，今年錯過保證明年不再有。
若是單辦門號，即日起至網路門市申辦4G月租188元，即享4G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外贈送30分鐘；申辦5G月租299元，可享5G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外更直接送100分鐘。
同時，為讓消費者能夠更全面的體驗5G服務，這次也特別為辦完5G單辦門號方案的消費者提供多款單買5G手機加購選擇，包含Galaxy Z Flip3市價3萬1888元，加購價只要2萬1888元；vivo Y72 5G市價10490元，加購價只要6770，相當於直接下殺65折。
此外，即日起至網路門市及實體門市申辦指定5G手機或購物金方案，搭配月租799至1199元資費方案，除送5G的36至100GB大流量外，超量後若未使用到5G，預設享有4G不限速上網吃到飽，若有用到5G才計價，最高每月也只收到999元即享5G不限速上網吃到飽。包含最新iPhone13系列及SAMSUNG Z flip3 5G（8G／128GB）等多款精選5G旗艦機款，最高現折2萬9888元，最低0元就能輕鬆入手；若想搭購物金的消費者，申辦5G月租399至599元資費方案，包含「買東西商城」購物金、家樂福購物金及Foodpanda美食金等，通通都翻倍送，最高再多拿7000元。
另針對老客戶，續約單辦門號，月租188元即享4G不限速上網吃到飽，月租299元即享5G不限速上網吃到飽；續約指定資費方案搭5G手機，只要月租499元，即可享5G不限速上網吃到飽，以及精選多款5G手機、平板、或家樂福購物金6500任選免費帶走。
台灣大哥大iPhone 13搭配專案0元帶走
台灣大哥大最愛果粉，即日起至11/11，熱門新機iPhone 13（128G）搭1399元專案，綁約48個月，即可0元帶走，5G用戶再享Apple Music 6個月免費體驗，暢聽逾7500萬首歌曲；另外，至實體與網路門市申辦iPhone 13系列搭1399元專案，即可額外獲得2000元momo幣。網路門市將優惠再放大，購買iPhone 13系列搭指定專案，同時加購配件，最高能獲得5000元momo幣。
11月30日前到實體或網路門市申辦1399元以上資費，搭配三星、華碩等8家知名手機品牌指定機款，最多現折2000元。用戶購買HTC U20、小米11 Lite NE及realme GT大師版等多款指定5G手機，並搭配999元以上方案，最多可折抵1000元。
電商myfone購物首度在雙11活動期間推出精選限定區，以台灣大MyMusic服務搭配Google智慧音箱、Google Pixel 6或iPhone 13等熱門旗艦機，推出優惠套裝組合。以Google Pixel 6 （128GB）風暴黑+MyMusic 365天暢聽儲值序號的組合為例，原價20788元，特價只要1萬9494元。在精選限定區消費不限金額，還有機會抽到總價近7千元的精品家電大禮包。
每年備受消費者期待的夢幻3C逸品天天限時搶購活動，今年同樣網羅最新、最熱門商品，如原價25900元的iPhone 13（128G），限時搶購價只要1萬6888元。此外，myfone購物也設有三大主題館，連續13天都有超級大品牌折扣搶購，手機平板暨配件館主打Apple、Samsung、Google三大品牌6折起；家電館精選Dyson、Sharp、Electrolux品牌家電推出年度最低價5折起；數位資訊館則祭出Switch主機遊戲、ASUS筆電、Canon相機、Logitech 羅技5折起優惠，最後4天三館一起狂歡，消費不限金額就抽AirPods Pro、Switch主機及Garmin智慧手錶。
遠傳電信限時一週快閃加碼送千元購物金
遠傳迎戰雙11，祭出限時一週快閃優惠，11月9至14日凡於全台遠傳門市或網路門市申辦5G 999元以上資費方案，搭配指定機款，即享雙11加碼送1000元購物金，可至遠傳friDay購物雙11專區任選網購夯品。
此外，購機還可搭配遠傳續推的「振興購機五重送」，第一重：申辦遠傳心5G方案搭配指定手機，最高可折2000元；VIP續約指定資費方案，再享折價3000元。第二重：搭配指定手機舊換新，最高加碼現折5000元。第三重：到遠傳friDay購物，每月消費滿額再贈購物金，好康無限循環。第四重：購機最高享1%遠傳幣回饋。第五重：購機抽易遊網萬元旅遊金，出遊吃住享好康。
另外，遠傳friDay購物今年雙11加碼不斷，加碼推「全年最殺」專區，促銷價提前降至全年最低點，首波主打逾百件知名品牌家電，包含夏普除濕機現下殺免6千元，不用苦等雙11到來就能提前入手；此外，即日起下單滿額，就有機會抽中一年份民生用品好禮，包含全家中杯熱美式咖啡365杯或倍潔雅衛生紙72包等，即起至10日間，消費滿額就有機會抽中該筆訂單全部免費，天天抽出1名。雙11當天遠傳friDay購物還有限時好康，不但全天全站消費都送10％遠傳幣，消費滿5000元還能參加抽獎，獎項包含iPhone 13、PS5等。
亞太電信限量6666門最強4G、5G方案
雙11購物節正式開跑，亞太電信8日宣布，數位門市祭出年度最強4G、5G行動上網限時限量驚喜方案，限量6666門，其中4G部份推出211元大升級限時方案，一般消費者皆可申辦，享12期短約期、4G不限速上網吃到飽、網內互打免費，再贈211分鐘免費網外／市話通話分鐘數；另外，同步推出月付111元大升級方案，享12期超短約、4G輕速上網吃到飽，再贈11GB不限速上網流量、網內互打免費及111分鐘免費網外／市話通話分鐘數。
亞太電信數位門市貼近消費者需求，推出主打飆網體驗的「5G極速飆網」全新方案，首波祭出月租599、799元親民級5G資費，18期超短約，月付599元就能有40GB流量，14日前搶先申辦，加碼再贈有史以來優惠最狂的111GB流量包（價值1萬6650元）。
亞太電信數位門市「5G極速飆網」雙11限時限量方案，提供最高6500元全聯禮券或是流量加倍送好禮二選一，讓用戶自行挑選最喜歡的優惠。喜愛超市購物的消費者，月付599或799元，各享25或40GB上網流量，語音通話送60或90分鐘，再各贈4000或6500元全聯禮券；至於高用量行動上網需求的消費者，可選擇流量加倍送好禮，月付599或799元，原25與40GB流量升等至40與70GB；另外，數位門市限時加碼推出7日限定驚喜優惠，14日前搶先申辦再贈111GB上網流量包。