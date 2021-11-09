馬尼拉市解除防護面罩強制令　總統府喊無效

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馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）今天發布聲明表示，11月5日起，大馬尼拉地區抗疫分級從3級警戒調降到2級。由於疫情傳播風險較低，今天起，除了在醫療院所外，馬尼拉市其他場所都不強制民眾戴防護面罩。
不過，杜馬戈索這項政策不久後就遭總統府駁回。菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）在例行記者會說，由於馬尼拉市長的行政命令與總統頒布的政策相悖，「這項命令無效」。
羅奎表示，如果杜馬戈索堅持解除面罩強制令，內政部會決定如何處置這種情況。
杜馬戈索是明年菲律賓總統大選有力角逐者之一，這不是他第一次槓上中央。除了杜馬戈索外，另一位總統參選人、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）也支持解除防護面罩強制令。
菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，巴喬說，防護面罩強制令真的應該取消，沒有證據證明它對防疫有效。「口罩是必需的，但面罩應該是選擇性的。」
馬尼拉當局近來的政策爭議不只這一椿。
菲國內政部次長馬拉雅（Jonathan Malaya）6日接受電台訪問時說，400多萬接受「菲律賓家庭搭橋計畫」（4Ps）援助的貧困家庭中，「許多人」還沒接種COVID-19疫苗；為解決這個問題，政府研擬將接種疫苗列為批准發放援助的條件。
不過，菲律賓司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）今天打臉內政部說法。他表示，若受援助家庭已符合相關條件，未接種疫苗不能作為暫停或終止發放現金福利的理由。
菲律賓今天通報新增2087例COVID-19確診、91人不治，累計確診病例達280萬5294例、4萬4521人病逝，陽性率下降到5.2%。（編輯：高照芬）1101108