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歐巴馬出席COP26　呼籲各國採取更具企圖心行動

▲美國前總統歐巴馬在COP26會場對近200與會國家施加政治壓力，要求在減排和解決氣候災害上做出更具企圖心行動。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統歐巴馬在COP26會場對近200與會國家施加政治壓力，要求在減排和解決氣候災害上做出更具企圖心行動。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-09 07:05:35

（中央社格拉斯哥8日綜合外電報導）聯合國氣候峰會正面臨外界增強施壓，要求採取決定性行動，美國前總統歐巴馬今天也在會場對近200與會國家施加政治壓力，要求在減排和解決氣候災害上做出更具企圖心行動。

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美聯社報導，歐巴馬（Barack Obama）任內協助達成2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement），當時簽署國承諾，將讓化石燃料和農業的碳排放減少速度，足以讓地球暖化不致達到災難水準。

這回歐巴馬現身於英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），是他在巴黎協定後首次出席同類場合。巴黎協定簽署後召開的聯合國氣候峰會，達成的結論都不夠確實。

尤其是歐巴馬的繼任者川普（Donald Trump）上台後，甚至帶領美國退出巴黎協定，直到現任總統拜登（Joe Biden）上台後才重新加入。

歐巴馬現身COP26，應該能令各國政府喚起巴黎協定達成的驕傲回憶，並激勵它們採取更迫切的具體措施來落實2015年的協定。

歐巴馬今天在一場針對太平洋島國召開的會議上表示，在氣候議題上，「我們所有人都有能夠扮演的角色。我們所有人都有可以盡的努力。我們所有人都要有所犧牲」。由於地球暖化導致海平面持續上升，一些太平洋島國的生存正受到威脅。

歐巴馬還說：「不過，我們當中住在富裕國家的人，我們當中促使（全球暖化）問題加速惡化的人，…我們背負的責任還要更重。」

歐巴馬今天另對一群國家發表談話，敦促各國做出更強有力和更迅速的承諾。他並參與一場圓桌會議，與會者主要是關心氣候議題的基金會、企業、研究計畫和倡議組織的年輕領袖。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101108

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