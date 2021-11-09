NOW早報／柯P嗆莊人祥智商不到70！北市府曝真相：誤會了

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北市府發言人陳智菡表示，柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會，當時柯市長說「奇怪！他是『認為我』智商不到70是不是？」因現場較為吵雜，加上戴著口罩不易分辨嘴型，「認為我」三個字被忽略，衍生後續誤解。
針對柯文哲疑似質疑莊人祥智商，指揮官陳時中昨天下午在防疫記者會回擊，「人不是只看智商而已」，現在的教育、醫療講求全人，一個人的充分表現，顯露人的價值，這才是大家所重視，並強調汙名化別人不好。
今日天氣／溫度再下探！今清晨入秋以來最低溫
中央氣象局今（9）日表示，今天受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部依舊有局部短暫雨機率，然而水氣較今天少，除了基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區陰雨的狀態較多以外，大部分都是多雲、偶爾短暫雨；溫度方面，清晨低溫北部及東北部約15、16度，中南部及花東17至19度，各地明顯轉涼，高溫表現上，北台灣及宜蘭不超過20度，花東21至23度，整天偏涼，中南部仍有26至28度，白天體感仍舒適溫暖，日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物以免受涼。
第14輪疫苗接種「混打」有譜？陳時中曝3大考量
我國本土疫情趨緩，新冠疫苗的施打也來到第13期，但仍有不少民眾期待可以開放「混打」，針對下一輪的安排是否有確切上路時程，指揮中心指揮官陳時中（8）日表示，目前還是以同廠牌施打為主，這個月會依據到貨、前端預約和整個施打量做考量，再來決定何時會開放混打。
根據指揮中心安排，目前僅有第一類醫護族群開放疫苗混打，其餘族群仍以同廠牌接種為主，但隨著疫苗供貨越來越穩定，民眾也開始提出希望可以開放混打第二劑BNT疫苗。對此，指揮官陳時中表示，目前還是以同廠牌施打為主，這個月會依據到貨、前端預約和整個施打量做考量，再來決定何時會開放混打。
此外，媒體也問及除了6日到貨的59.4萬劑AZ疫苗即將到期外，是否還會再有將到期的疫苗？陳時中則表示，目前還沒有收到通知有效期比較短的疫苗要進來。至於年底能否達成第二劑覆蓋率達八成的目標？陳時中也坦言，八成的覆蓋率「有難度」。
鄧佳華赴日本拍成人片？台AV導演點「3關鍵」直呼不可能
網紅鄧佳華靠著「直播天王」連千毅快速竄紅，（7）日下午宣布鄧佳華即將進軍AV界，正式出道，而鄧佳華也向《NOWnews今日新聞》透露自己非常期待，更說理想合作搭檔是三上悠亞，不過台灣導演圤智雨聽聞此事後覺得荒謬，在臉書上發文表態，直言鄧佳華去日本拍成人片根本是不可能的事情。
圤智雨一開頭就表示鄧佳華進軍日本AV界「百分之99不可能」，因為日本片商相當嚴謹，他也點出3個重點，首先，圤智雨認為鄧佳華沒有性經驗，所以基本上很難達到片商的要求：「在10幾個人的製作團隊眼下，這心裡壓力是很大的，就算小編制也有5個工作人員，那請問處男第一次是可以多猛？」
再來就是商業價值，圤智雨不認為日本片商會看好鄧佳華的商機：「如果換成你是消費者，你會下載嗎？也許會當作喜劇來看一下，而且一定會有新聞點。」圤智雨也不覺得台灣女優會想要跟鄧佳華合作：「算錢很高願意，那女優之後的心理壓力也是很大。」
最後就是真實性問題，前陣子連千毅宣布鄧佳華準備加入黑面經紀公司，放話要捧他成為「羅志祥接班人」，2人將在活動上合體，不過黑面日前就向《NOWnews今日新聞》否認此事。而這次連千毅又宣布要讓鄧佳華當AV男優，圤智雨則不以為然地說：「上次是希望跟羅志祥合體但沒有，這次說要當男優，有沒有覺得畫面好熟悉？」更語帶嘲諷地說：「也許下次說不定會宣布要去拍《魷魚遊戲》。」
國家級邊緣人專屬好康連發！手搖飲多一杯、咖啡買1送1
連續4週抽出的各部會加碼券公布後，幾家歡樂幾家愁，經統計有27組身分證末兩碼的朋友，連一張加碼券都沒有抽中過，被網友戲稱是「國家級邊緣人」。但就算是邊緣人又怎樣，很多廠商特別針對邊緣人提供優惠，讓你在朋友面前也能抬頭挺胸！包括怡客咖啡、舒油頭等品牌，暖心為這群朋友推出限定優惠活動，咖啡買1送1、手搖飲加10元多一杯等好康，超多獨享優惠，反倒要讓別人羨慕起這些國家邊緣人啦！「國家級邊緣人專屬優惠」有哪些？快來一起看。
首先，所謂的「邊緣人」是指身分證末兩碼、未獲得任何一種加碼券的民眾，包括「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，共27組民眾，以下是各家推出的「國家級邊緣人專屬優惠」。
舒油頭：11/12～11/21，任選兩杯88折
渴愛純茶室：11/9～11/30，加10元多一杯
伊莉莎白紅茶書房：11/12～11/21，任兩杯88折
怡客咖啡：11/8～11/14，經典美式咖啡買一送一
冬天「CP值最高料理」是哪道？網一面倒喊它：爽吃10幾年
全台氣溫逐漸下滑，不少人趁著天冷時都想來一份暖呼呼的鍋物，以此讓身心感到暖和。對此，就有女網友點出冬天最夯的3大料理「薑母鴨、羊肉爐和麻油雞」，好奇詢問「三個進補鍋物中，大家最喜歡哪個呢？」而引來老饕們曝光心目中的第一名。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，指出最近氣溫開始驟降，開始有入冬的感覺了，而她認為在冬天冷冽的環境下，三五好友圍著爐火，「在迷濛的蒸氣中來點燙到心裡頭的進補鍋物，無非是人生一大樂趣。」而說到進補鍋物，她便點名薑母鴨、羊肉爐跟麻油雞3大料理，好奇詢問「不知道，這三個進補鍋物中，大家最喜歡哪個呢？」
她緊接著分享，自身最喜愛的則是羊肉爐，「不論是清燉、藥膳、紅燒或是蔬菜湯頭，羊排骨、羊大骨或是羊肉片，實在是很難抗拒羊肉爐的美味。配上腐乳跟辣椒，來杯穀類烈酒，真是一絕。」
貼文一出，老饕們反而紛紛大推薑母鴨，直言「薑母鴨的醬最讚」、「薑母鴨吧！相對沒那麼燥」、「最通俗的，應該會是薑母鴨～想到就想搭個麵線」、「麻油雞在家裡吃，薑母鴨和朋友吃」、「薑母鴨一生推」。
不過留言中「羊肉爐」和「麻油雞」仍有支持者推薦，「麻油雞，我也愛三和夜市的麻油雞」、「三重的麻油雞，斷斷續續吃了十幾年了，好吃」、「羊肉爐比較特別」、「我喜歡羊肉爐」、「羊肉爐＞薑母鴨＞麻油雞；麻油雞我也愛，但平常就會吃的到，自己煮也簡單，所以不會特別首選」。（編輯：張嘉哲）