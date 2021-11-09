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入秋最低溫！新北市跌破14度　今水氣轉少明乾冷

▲氣象局表示，今（9）、明兩日水氣轉少，估此波冷空氣最冷時間點將落在明日晚間至11日清晨。（圖／NOWnews資料照）
▲氣象局表示，今（9）、明兩日水氣轉少，估此波冷空氣最冷時間點將落在明日晚間至11日清晨。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2021-11-09 06:51:58

越晚越冷！中央氣象局今（9）日清晨在新北市石門區富貴角測出平日最低溫，創入秋以來最低溫的13.8度，隨著東北季風漸增強，今日白天水氣減少、入夜將更有涼意，預估中部以北、東北部及東部天氣最冷時機點將落在10日晚間。另中央氣象局持續發布17縣市「陸上強風特報」。

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根據氣象局天氣測站資料顯示，今晨最低溫為新北市富貴角測站，在清晨6時跌破14度來到13.8度，成今年入秋以來最低溫，氣象局稱此波將是入秋後最有感受的冷空氣，提醒住在空曠郊區的民眾，在輻射冷卻的效應明顯時，將更能感受深夜涼冷、溫差劇烈，務必多多留意保暖。

降雨部分，氣象局指出，今日北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，明日東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。（編輯：林莞茜）

氣象局表示，隨著東北季風漸增強，今、明兩天中部以北、東北部及東部天氣較涼，但水氣漸減轉為乾冷的天氣型態，預估10日晚間至11日清晨將會迎來入秋以來最低溫，清晨將可能再探12度。

另中央氣象局持續發布17縣市「陸上強風特報」，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▲氣象局測站在今（9）日晨間6時測得最低溫，新北市富貴角測站測得13.8度。（圖／氣象局）
▲氣象局測站在今（9）日晨間6時測得最低溫，新北市富貴角測站測得13.8度。（圖／氣象局）

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