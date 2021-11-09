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衛星拍到設美航母標靶！外媒：解放軍訓練反艦能力

▲外媒近日披露，中國解放軍疑似在新疆塔克拉瑪干沙漠，建造設有美軍航空母艦及神盾驅逐艦形狀標靶的靶場， 訓練反艦能力。（圖／翻攝自USNI News推特）
▲外媒近日披露，中國解放軍疑似在新疆塔克拉瑪干沙漠，建造設有美軍航空母艦及神盾驅逐艦形狀標靶的靶場， 訓練反艦能力。（圖／翻攝自USNI News推特）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-09 07:26:57

美國海軍研究協會新聞(USNI News)7日根據衛星影像報導，中國解放軍疑似在新疆自治區塔克拉瑪干沙漠建造全新的靶場，設有美軍航空母艦及神盾驅逐艦形狀標靶，更能模擬移動中的船艦，被指是為嚇阻美軍介入台海、南海等爭議區域，所以正積極強化其反艦能力。

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報導指出，該靶場設施鄰近解放軍早年測試東風21D型反艦彈道導彈的靶場，從Maxar提供的衞星圖片，可清楚看到一塊航空母艦全尺寸形狀的平面，另外還有2個標靶，外形與美軍勃克級驅逐艦極為相似。

衛星照片並顯示，有別於伊朗在波斯灣設置的粗糙美軍艦艇標靶，解放軍的標靶顯然更為精細，模擬的美軍航母為平坦表面，沒有艦島、飛行起降設備等細節；但其勃克級驅逐艦的模擬標靶圖像更為精確，有直立標桿等艦艇內部細節，可從上空區別出艦上主炮、導彈垂直發射裝置、艦橋、煙囪、直升機甲板的位置等。

報導並稱，該個航空母艦標靶約於2019年3月至4月建造，於2019年12月拆除，2個月又重建，大致於10月初完工。分析認為，這些靶艦附近沒有遭武器攻擊的跡象，加上標靶放置測量儀器，推論靶場可能反覆使用，顯示解放軍持續加強反艦嚇阻能力，以削弱美國海軍靠近中國的能力，尤其針對美軍航艦打擊群。

美國國防部曾指解放軍擁有2款反艦彈道導彈，分別是射程1500公里的東風21D型，以及射程4000公里的東風26型，其中東風26型可以迅速更換常規彈頭或核彈頭，從本土對西太平洋、印度洋、南海，發動精準的反艦攻擊；其近日公布的中國軍力報告也提到，解放軍火箭軍的主要目標之一，正是利用反艦飛彈威脅西太平洋的美國艦艇。

此外，也有報導提到，北京也計畫形成「三位一體」反艦彈道導彈打擊能力，即陸基反艦彈道導彈，加上轟6轟炸機及055型萬噸級驅逐艦，作為空基及海基反艦彈道導彈發射平台。

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