冬天帽T怎穿舒服？行家曝「正解」 眾愣：活20年沒聽過
最近受到鋒面影響，全台低溫來襲，面臨突然一波大幅度降溫，不少人都將厚重的外套以及保暖衣物拿出來，其中帽T系列因為好穿好看又保暖，成為不少人冬天必備保暖衣物。而就有網友討論「帽T的正確穿法」，引發一波話題。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 07:52:26｜2021-11-09 07:52:56
原PO在PTT貼文指出「一些認識5年6年的人，都說什麼帽T裡面要穿一件衣服，說我裡面沒穿衣服的話，直接穿帽T很奇怪，我聽了很傻眼，想問各位，帽T這樣穿真的會很奇怪嗎？正確的穿法真的要加一件衣服？」
貼文一出，網友紛紛回應「2021年了居然有人裡面不穿？」、「我覺得帽T有點像薄外套的概念，只是不是拉鍊式」、「帽T雖然是衣服，但感覺更像罩住外面的外套吧」、「要穿吧，裡面是刷毛的」、「不穿流汗直接沾到帽T欸，變色不就更慘」、「不穿流汗直接沾到刷毛....很噁心，除非你每天洗」。
也有網友分享經驗表示「我是因為厚帽T不會穿一次就洗，所以裡面會再穿一件（然後換洗裡面那件）」、「我會穿長袖在裡面，不用一直洗衣服」、「我會穿，單純是裡面都刷毛，不穿感覺怪怪的」、「不用一直洗+1，而且材質刷毛，要是流汗的話很不舒服」；但也有人表示「我是不會穿啦，冬天很難流汗吧」、「我也不會穿，雖然活到大學第一次聽到這種穿法」。（編輯：張嘉哲）