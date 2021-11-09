馬斯克急賣10%特斯拉持股　真實原因：為繳天價稅單

MoneyDJ新聞 2021-11-09 08:26:00 記者 李彥瑾 報導
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特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)日前在Twitter發起投票，結果出爐，近六成網友支持他賣掉10%的特斯拉持股，馬斯克也同意履行投票結果。受馬斯克減持消息影響，11月8日特斯拉股價跳水大跌4.8%，回測10日均線。
《華爾街日報》、CNBC等外媒報導，馬斯克7日使用Twitter的投票功能，讓網友決定他該出售10%特斯拉持股，以5日收盤價計算，價值高達210億美元。這項投票吸引超過350萬名網友參與，57.9%表示支持，馬斯克在Twitter上回應，無論結果為何，他都會欣然接受。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，8日特斯拉(TSLA.US)股價重挫4.84%、收1,162.94美元，逼近10日線1,145.67美元。今年以來，特斯拉股價累計勁揚64.8%。
在諸多利多消息下，今年特斯拉股價強勢大漲，包括第三季業績亮眼，且連3季獲利創單季新高，主要受惠該公司成功應對全球供應鏈中斷的高度壓力。
10月底，特斯拉股價又出現一波拉升，原因是全球租車龍頭赫茲(Hertz)宣佈訂購10萬輛特斯拉電動車，預計在2022年底前交付。馬斯克後來在Twitter上強調，尚未與赫茲簽訂任何合約，讓市場對這筆交易感到困惑，但據《華爾街日報》報導，雙方已在談判交車時間，只是協議尚未塵埃落定。
FactSet的數據顯示，馬斯克是特斯拉最大股東，持有該公司約17%的股份，截至11月5日價值超過2,000億美元。
報導指出，馬斯克有意出售10%特斯拉持股的最大原因，在於他面臨超過150億美元的天價稅單。馬斯克2012年的薪酬方案包含一筆2,290萬股股票選擇權，執行期限至2022年8月13日止，但在行使選擇權時，政府會針對交易獲利課稅，以加州居民稅率計算，稅金至少達150億美元。
目前馬斯克已搬到德州，但在此之前為加州居民，而該筆選擇權是在2012年獲得，因此須按加州稅率課稅。
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資料來源-MoneyDJ理財網