被習近平「共同富裕」嚇壞　外媒：中國富人忙保財產

中國國家主席習近平，近期大力主張「共同富裕」，重新分配社會財富，讓許多中國企業如臨大敵，有外媒報導稱，此事在中國富人圈掀起恐慌，紛紛尋求可行途徑，希望保住自身財富。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-09 09:01:36
根據《美國之音》報導，雖然共富政策的目的，是要縮小中國的貧富差距，但相關法律條文和執法細節依舊模糊，讓富人感到相當不安。習近平今年8月在中共中央財經委第10次會議上再次提出共同富裕的具體政策後，騰訊、拼多多、阿里巴巴等中國大型企業，紛紛承諾將獲利慈善和國家發展；在這之前，北京已對這些企業採取相關整肅措施，怕它們規模太大，不受國家控制。
報導表示，中國當局定期採取一些令富豪感到「驚嚇」的政策，促使中國富人不斷尋找將資金洗到海外的方式。然而，新冠肺炎大流行導致中國關閉國界，令資金的移出變得更加困難。同時，北京也禁止加密貨幣交易，這原本是相當受歡迎的資金流動方法。
為了降低被國家盯上的機率，中國的富豪們開始保持低調，如刪除社交媒體賬號、拒絕接受採訪等，以免自己的言論被解釋為有反政府的傾向。此外，有錢人正逐漸採用將更多資金投入離岸信託、分散資產投資綠色科技和外國企業，以及僱用地下錢莊換匯搬移這3種方式，轉移資金。
不過報導也提到，前述3種方法各有難度，要不受限於政府法令，要不就是在中國仍然相當罕見，不易實行。舉例來說，信託可能是個人保護資金免受政府實施遺產稅的途徑之一，但在完全不知北京未來可能針對信託管理會，制定什麼法律的情況下，理財顧問已建議客戶，還是對個人資產保有最低程度控制為宜。