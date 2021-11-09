台美平台研討會聚焦媒體和假訊息　斯洛伐克將與會

（中央社記者林育立柏林8日專電）跨國人才培訓合作平台「全球合作暨訓練架構」明天起將舉辦兩天研討會，討論媒體識讀等議題，斯洛伐克政府將派官員以打擊假訊息為題發表演講。 我是廣告 請繼續往下閱讀 繼今年9月參與「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework，GCTF）研討會，與台灣、美國、日本討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後的復甦後，斯洛伐克9日、10日兩天將再度參加GCTF的活動，與台灣、美國、日本、英國舉行線上研討會，討論如何培養媒體識讀與捍衛民主，曾任「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）衝突預防中心主任的斯洛伐克外交官培斯科（Marcel Peško）將針對打擊假訊息發表專題演講。駐斯洛伐克代表處表示，斯洛伐克深受俄羅斯和中國假訊息的威脅，台灣在識別和回應假訊息有豐富經驗，因此雙方交流別具意義。今年斯洛伐克二度參與GCTF活動，凸顯斯國對與台灣建立多面向關係有高度意願。中華民國外交部與美國在台協會（AIT）2015年6月啟動「全球合作暨訓練架構」合作平台，與各國官員專家分享公共衛生、能源效率、電子商務、性別平等、人道援助的經驗。過去6年多來，日本、澳洲先後加入成為正式夥伴，瑞典、瓜地馬拉、荷蘭、英國、加拿大等國也曾透過這個架構合辦活動，成功拓展台灣的國際空間。（編輯：郭中翰）1101109中俄加強科技合作 共同研發重型直升機核協議若恢復 伊朗籲美保證不再退出吐瓦魯外長站海水中演說 為島國向氣候峰會發聲