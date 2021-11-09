國民黨開放萊牛卻反萊豬　民進黨：邏輯錯亂

國民黨8日召開記者會，稱民進黨以前把美國肉品變成毒物，「美牛變毒牛、美豬變毒豬」，才是破壞台美關係。民進黨發言人周江杰對此表示，國民黨記者會使用的影片內容依舊是張冠李戴，把民進黨講狂牛症的影片，與萊克多巴胺混為一談，企圖打烏賊戰。民進黨要重申，把美豬比作瘋豬肉、毒豬的就是國民黨主席朱立倫，開放萊牛又反對萊豬，邏輯錯亂的就是國民黨。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-09 09:21:25
周江杰表示，朱立倫曾在今年10月罷免案時公開講過「三毒」，把美豬說成「毒豬」、「瘋豬仔肉」，國民黨國際部副主任黃裕鈞也承認，反萊豬會影響台美經貿談判。
周江杰說，朱立倫稱民進黨主席蔡英文在2009年把「美牛」說成是「毒牛」，這支影片在2020年國民黨前主席江啟臣使用時，就被踢爆字幕造假還把蔡英文的談話部分消音；民進黨立委郭國文去年也澄清過，該遊行的「毒牛」指的是狂牛症，卻被國民黨拿來混淆視聽，作為掩護朱立倫失言的工具。
周江杰表示，國民黨現在口口聲聲說萊豬是毒豬，但過去國民黨開放萊牛時卻說的振振有詞，完全是雙重標準，難道萊劑在牛肉就可以進口，在豬肉就不行嗎？
周江杰重申，民進黨一直以來都是遵照聯合國國際食品法典委員會（Codex）在2012年通過的安全容許量標準，接軌世界貿易準則。不像國民黨兩套標準，執政時開放美牛，在野就擋美豬，政策反覆只想作亂。