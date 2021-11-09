泡麵新煮法曝光！大學生一試變超大碗 網狂讚：根本天才
泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而除了一般常見用熱水、用鍋爐烹煮，甚至是到美國吃法用微波爐，都有其不同的風味。而就有網友分享自己獨特的煮泡麵方法，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 09:32:24
原PO在臉書社團「電鍋廚娘123」貼文指出「身邊沒有熱水可以泡泡麵，但又不想要煮泡麵顧爐火燒水，所以有天我乾脆直接用電鍋蒸好了.....外鍋只要放半杯水就可以了！蒸泡麵的時候還可以滑手機呢！」只見貼出的照片，先將泡麵的配料以及麵體都丟到碗內後，直接整碗放進電鍋，蒸完後就像現煮的泡麵一樣，讓人食指大動。
貼文一出，網友紛紛回應「電鍋也能煮泡麵.....還真是第一次聽到」、「太聰明了吧，奇怪的知識又增加了」、「根本天才，怎麼會用電鍋煮泡麵」、「電鍋真的被應用到極限，看起來跟煮的沒兩樣」、「長知識了，電鍋也能煮泡麵」、「電鍋根本除了不能烤，其他都可以，難怪一台賣這麼貴」、「虧你想得出這種好方法，真聰明」。
另外，也有不少嘗試過的人表示「麵軟度會剛好，還可以加肉加菜加蛋，超好吃」、「我也有試過，麵變超大一碗，不知道是不是有吸收到水蒸氣還怎樣」、「可以加蛋完勝熱水，煮過一次就回不去，完全不需要顧」、「我懶的時候也會這樣，但麵真的不能放太多不然會變好大碗」、「真的會變大碗＝＝可能會吸水蒸氣，會膨脹麵體」。（編輯：張嘉哲）