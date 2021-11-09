藍委籲學法國蓋核五　蘇貞昌：你知法國沒地震斷層帶嗎？

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羅明才接著說，但也有人講說要4個同意，台灣才會有好運氣；蘇貞昌隨即指出，「委員你支持重啟核四嗎？」，羅明才說，這是嚴肅的問題，他有思考過。
蘇貞昌再追問，「核廢料堆在新北市委員支持嗎？」，羅明才跳針指出，這是很嚴肅的問題，所以他思考應該要怎麼冷靜理性想這問題，如果核四再蓋，大家會擔心過去舊的投資機組是不是有安全顧慮；蘇貞昌直言，核四機組已經太過時了，機件都停產了，建照也過期了。
羅明才接著表示，如果核四大家都沒有共識，台灣是不是應該來蓋一個最好的機組，像法國有大約70%以上都是用核電，從來沒聽過有甚麼問題，空氣也非常乾淨，這議題沒有藍綠，台灣寶島沒有電也不行，「是不是我們可以重啟一個未來百年大計的核能第五電廠？最棒、最安全的核電廠設施，最貴也沒有關係」。
羅明才還說，如果核五是安全的、可以用百年的，在符合溫室氣體效應等理想情況之下，像法國取經，台灣重啟核能，就是核能發電的第五廠。
蘇貞昌聽聞後回應，「你認為建在哪裡？」，羅明才回應，「我不知道，這議題是大家心平氣和好好想一下」；蘇貞昌再問，「委員認為蓋在哪裡？」，羅尷尬回應，這要很專業的研究，自己不是這個專家，但看到法國現在核能占了大概70%以上，法國能做，台灣沒有心意跟他們學習嗎？
蘇貞昌再指出，「委員你知道法國沒有地震斷層帶嗎？」，羅明才愣住多秒，蘇貞昌進一步說明，「法國隔壁的德國，已經是零核電」，羅明才僅表示，科技進步。
隨後經濟部長王美花主動表示，國際有在提下一代核能發展，但目前都是概念性，未來會是怎麼樣子，現在核廢料問題要去做技術改進，但這都還在概念性形成當中。
羅明才表示，科技進步，台灣不會畫地自限，要思考無限，發展有最好方式，不要斷絕台灣的希望；王美花最後表示，這技術發展政府都有在掌握。