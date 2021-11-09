張雅琴放話跟柯文哲PK智商 「我不信會比你低多少」
政府自購59.4萬劑AZ疫苗6日抵台，不過有效期限只到30日，疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，國際疫苗供貨不穩定，交貨時程難確定，隨即遭台北市長柯文哲砲轟「智商不到70，很白痴的理由」。對此，「戰神主播」張雅琴要號稱智商157的柯P重驗智商，「我張雅琴陪你驗！我就不相信我驗出來會比你低多少！」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-09 09:59:44｜2021-11-09 10:19:21
張雅琴昨（8日）晚播新聞時表示，柯文哲自豪智商很高，三不五時就會突然問別人「你智商多少？」她直言，柯文哲應該重新驗智商，「我強烈地懷疑你的智商有沒有這麼高，因為你常常在做很蠢的事情啊！」還放話要跟柯文哲一起驗，「我就不相信我驗出來會比你低多少！」
此外，張雅琴認為柯文哲骨子裡就是歧視，認為其他人的智商都不如他，便看不起別人，「他的感覺就是說，朕即是朕、朕即是天下」，要對方「好好一個人講人話」。
張雅琴說，自己是哥倫比亞大學畢業，如果她不斷跟別人說自己哥大畢業，早就被別人打死了，「沒有人這麼搖擺的啦！」並呼籲小朋友千萬不要學柯文哲，「他是一個非常糟糕的榜樣」。
網友對張雅琴的言論看法兩極，有人附和：「說的太好了，柯文哲真的讓人很無言，難怪滿意度吊車尾，自大會害了自己」、「莊人祥可以告台北市長了，很誇張」，有人轟張雅琴說法偏激，「不要助紂為虐，模糊焦點，不是智商的問題，是即期疫苗的問題！」
對於柯文哲的低智商說，北市府發言人陳智菡澄清，市長在議會接受質詢，因現場吵雜又戴著口罩，不容易分辨嘴型，原文是「奇怪，他是認為我智商不到70是不是？」少了「認為我」3個字，而造成大家誤解。（編輯：楊穎軒）