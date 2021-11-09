醫師點名在美國沒吃過萊豬 陳吉仲駁斥：在美吃很多美豬
年底4大公投倒數，衛福部草屯療養院醫師沈政男質疑農委會主委陳吉仲在美國「根本沒吃到萊豬」。陳吉仲今（9）日回應表示，自己因為家裡務農所以不吃牛肉，他都是買豬肉，在美國客座期間吃了許多美國豬肉。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-09 10:53:04
行政院長蘇貞昌今日率閣員赴立院施政報告並備詢，陳吉仲受訪時表示，他從1994至2000年都在美國，又在2005、2009年回到美國客座，因為家裡務農非常吃虧，「我都沒有吃牛肉，我都是買豬肉，所以在美國當然吃了許多美國豬肉」。
陳吉仲表示，反萊豬公投對國家發展非常重要，若該公投案通過，台美經貿、台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）可能會受影響，希望國人能夠了解利弊。就食品安全角度，我們有清楚標示，所以現在市場需求，一塊萊克多巴胺的豬肉也沒有進口，因此不只食品安全能確保，而且是依照國際的規範標準進行。
陳吉仲強調，許多民間團體都是他的老戰友，也了解他們始終如一的堅持，政府責任就是要把資訊公開，讓國人了解，在國家發展過程，「公投案如果通過了，傷害的絕對不只有農民、消費者，而是整個國家，未來若有機會，會願意與老戰友溝通。」