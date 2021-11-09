港媒：中共六中歷史決議對文革評價不變

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文章表示，中共前兩個關於歷史問題的決議已經「載入史冊」，因此，第三個决議不會推翻之前對歷史問題作出的基本結論，比如對文革的評價。
但由於這次決議的主題是「黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗」，凸出的是「偉光正（偉大光榮正確）」，對一些歷史問題的敘述可能有所調整。
文章指出，1981年6月，中共11屆六中全會通過「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，也就是第二個歷史決議，徹底否定了「文革」，但同時「科學評價與維護了毛澤東的歷史地位」。
在中共建黨80週年、也即2001年出版的「中國共產黨簡史」，根據這次歷史決議的精神，將「十年『文化大革命』的內亂」列為第七章，指「黨內個人專斷和個人崇拜現象逐漸滋長」，「毛澤東（對文革）負有主要的責任」。
但今年百年黨慶出版的「中國共產黨簡史」將這段歷史劃入第六章「社會主義建設的探索和曲折發展」中的第三部分「社會主義建設在曲折中發展」，共13頁，不再單獨成章。
即新版黨史淡化了已故領導人毛澤東的錯誤，簡略描述了文革經過，用了7頁描迹文革期間「各項工作在艱難中仍然取得了重要進展」，大幅增加了在經濟、國防科技、外交等方面所取得的成果。
文章因此表示，可以預料，這次六中全會通過的歷史決議對文革雖仍維持「內亂」的評價，但將更加「宜粗不宜細」，強調作為政治運動的文革與文革歷史時期是有區別的。（編輯：周慧盈）1101109