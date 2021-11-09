連鎖早餐店霸主是哪間？老饕推「3大天王」：奶茶也超讚

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原PO表示，早安美芝城的鮮奶茶很好喝；拉亞則推薦蛋餅皮，是全麥的皮，酥脆好吃；麥味登的用餐環境很棒，薯條、雞塊、蘿蔔糕和蔥抓餅也不錯；而晨間廚房則是他認為CP值最高的，除了卡滋炸蛋餅很驚艷以外，奶酥厚片、台式炒泡麵和古早奶茶也都擄獲他的味蕾，「紅茶本身就是古早味的那種，所以跟其他早餐店的奶精奶茶或鮮奶茶完全不同的味道，我個人超愛」，他也好奇發問「大家有沒有推薦的早餐店和餐點，可以讓我增加口袋名單呢」？
貼文一出，掀起熱議，「你們一定要吃看看麥町的烤肉片，麥町真的是神仙早餐」、「世新人大推米樂」、「我蠻喜歡早安山丘耶！炒泡麵上會有蛋跟燻雞，每次去幾乎都點炒泡麵偶爾再加薯餅蛋，而且還要再上面加甜醬油」、「本人以前在美之城工作五年左右，推薦你，雙層日式蛋餅，我自己很愛。蘋果核桃燒餅、蘋果核桃軟法、蘋果核桃可頌蘋果核桃很多客人點！他們說，很香很好吃」。
其中，「晨間廚房」、「里歐」和「弘爺漢堡」則受到最多網友推薦，「晨間的奶酥真的爆好吃……不知道哪裡有賣這個奶酥醬」、「＋1，奶酥真的超讚欸 好奶」、「晨間奶茶真的好喝」、「我南部人，激推里歐！但好像只有高雄、台南、台中有」、「南部人推爆里歐的熱狗蛋，他的熱狗真的絕啊」、「有機會可以去吃看看弘爺的薯餅捲餅，真的超級無敵爆炸好吃，一捲大概15公分有，我一個人可以吃掉三個」、「弘爺蛋餅好吃」。
不過，也有其他網友不認同，「晨間炒泡麵很看店家，有的店家炒的很濕，所以我都只去固定店家，飲料只點古奶！」、「我這邊的晨間好像沒那麼優」、「早安山丘的伯爵奶茶去冰，真的很好喝！已經一年沒喝到了，都要得相思病，晨間我反而不行欸，含奶類的飲料都不太行」。（編輯：郭佩蓉）