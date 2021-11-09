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華山分屍案嫌逃死　檢曝重大瑕疵：更一審鑑定「做半套」

▲華山分屍案驚爆更一審有重大瑕疵，疑似鑑定未完成就急著宣判。（示意圖／取自pixabay）
▲華山分屍案驚爆更一審有重大瑕疵，疑似鑑定未完成就急著宣判。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心／綜合報導

2021-11-09 11:08:50

震驚社會的華山草原分屍案，兇嫌陳伯謙一審判死、二審改判無期徒刑遭撤銷發回後，高院在上月更一審判處無期徒刑。今（9）日驚傳，審判有重大瑕疵，高等法院竟在更一審未完成全部鑑定程序即宣判陳伯謙逃死刑，改判處無期徒刑。

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陳伯謙涉嫌於民國107年6月間，在台北市華山草原上的野居草堂性侵酒醉昏睡的高姓女子，完事後再以手勒死女方並進行分屍，將對方左乳、外陰部分製成標本收藏，大部分屍體棄置陽明山區。

本案一審台北地方法院判處陳伯謙死刑、褫奪公權終身，二審台灣高等法院改判無期徒刑遭最高法院撤銷發回，案件由高院更一審審理判處無期徒刑，可上訴。

根據媒體報導，被害人律師謝智潔及家屬，在更一審言詞辯論時就發現不太對勁，因為鑑定團隊負責人林明傑教授在鑑定報告出爐後，今年8月4日上法庭作證時表示，第一次訪談時，就講好「靜態量表」和「動態量表」都要做，可是陳柏謙進行4次訪談，只完成「靜態量表」，認定陳男有「中度教化可能」，但是對陳男最不利的「動態量表」來不及做。

林明傑教授指出「動態量表」需要評估，更一審合議庭當庭訊問是否有補做的可能也獲得共識，但後來合議庭竟宣布9月8日宣判，讓檢察官、被害人律師及家屬大為吃驚，明明還未完成全部的鑑定程序，就訂宣判期日，讓人產生諸多聯想和懷疑。

檢方認為實在太離譜，已提起上訴，並在根據司法院頒布的「重大矚目刑案量刑前調查鑑定評估手冊」的規定，認為鑑定團隊應包括精神醫學、臨床心理及社會工作、觀護人或犯罪學等三種專業人士，本案缺乏社會學、精神醫學等專業的精神科醫師，社工師、保護觀察官等專業人員參與，顯示鑑定團隊專業領域不足。

因此，檢方和被害人家屬律師在給最高法院的上訴書強調，更一審判決有嚴重瑕疵，有「應調查而未調查的證據，判決已違背法令」，最高法院應予撤銷發回。民事部分，陳男已判賠1401萬6374元確定。（編輯：林莞茜）

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