這因素影響！過半企業對5G、物聯網投資興趣大增

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同時，有64%受訪企業表示，他們努力尋找合適供應商來滿足5G策略，74%表示供應商必須提供5G願景，以建構出強大投資案。受訪企業在選擇5G供應商時的優先順序為，79%認為供應商不僅只提供技術優勢，還必須作為合作夥伴提供業務成果，而能提供端到端解決方案是首選的供應商特性（30%）。
此外，報告中發現，僅18%受訪者認為電信營運商是數位化轉型專家，隨著企業越來越多應用5G來推動轉型，電信營運商必須提高相關能力。此外，大多數受訪者認為 IT 服務商（51%）和應用程式/平台供應商（65%）是數位轉型專家。至於被問及什麼是5G的關鍵挑戰?38%受訪者認為5G 與現有技術和流程是最大的挑戰；36%受訪企業表示關注5G與其他新興技術的關係。
安永財務管理諮詢服務公司執行總監吳培源指出，企業知道5G、物聯網和其他新興技術的重要性，然而，主要問題是供應商之間的能力差距，同時也觀察到台灣主要的電信營運商皆已有持續部署5G網路，但是5G產業環境尚不夠成熟，電信營運商仍有待探索新的生態系統定位，並且針對自身的特色強項，結盟不同的廠商及發展不同的策略走向。
值得注意的是，亞太地區企業對5G投資遠超過美洲和歐洲，78%亞太受訪企業表示在未來2到3年內預計進行相關投資或計劃，而美洲和歐洲的受訪企業為71%。新冠病毒疫情發生以來，27%受訪亞太企業對5G和物聯網的興趣顯著增加，美洲和歐洲分別為13%和15%。整體而言，歐洲企業意識到5G擁有之潛力落後於其他地區，70%歐洲企業認為5G將進入其業務流程的核心，而亞太地區為80%，美洲為75%。
吳培源出，5G應用推動了各行業數位化轉型，相關技術可應用在醫療保健、製造、汽車、媒體娛樂等不同的產業，醫療保健目前是最大的潛在市場，其次是製造業、能源和公用事業以及汽車業。目前5G應用較多在媒體和娛樂產業，如使用AR/VR技術、遊戲串流，或在體育活動、演唱會等娛樂活動中，透過5G將直播影片串流傳輸給觀眾。此外，在醫療產業的行動醫療市場出現成長契機，醫療保健系統也在進行數位化變革，但是如患者資料數位化的隱私問題、監管界限等情況，仍有許多需要克服的挑戰。