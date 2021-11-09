林昶佐半夜傳訊談紓困 王美花讚：對萬華爭取感同身受
無黨籍立委林昶佐今（9）日於議場質詢時表示，從5月疫情爆發以來，包括爭取疫苗、紓困與振興，陸陸續續都有跟經濟部長王美花用電話與訊息保持聯絡，他感到有點不好意思，讓王一直接他電話。王美花回應，自己能感同身受林昶佐對萬華的爭取，不需感到不好意思；行政院長蘇貞昌也稱讚，林昶佐替中正萬華居民爭取很多，當地疫情在短時間能夠控制下來，要給林昶佐肯定與感謝。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-09 11:13:12
林昶佐今日質詢時表示，從5月疫情爆發以來，包括爭取疫苗、討論紓困及振興方案，都持續與王美花聯絡，不論是用電話與訊息，常常時間都是一早或是半夜，他感到有點不好意思，讓王美花一直接他電話。王美花對此表示，「不會，委員對萬華爭取我們也感同身受」；林也再次感謝經濟部配合，還對萬華提出振興方案。
站在王美花一旁的蘇貞昌也接著表示，林昶佐很關心萬華中正居民，也爭取了很多，尤其這次疫情爆發在萬華，當地有很多需要，林第一時間就跟部會聯絡，指揮中心等全力支持，相關措施大家全力配合，也很感謝在地居民。
蘇貞昌說，這次最短時間能夠把疫情控制好，大家團結配合，也要給林昶佐肯定跟感謝。