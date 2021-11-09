抗衡中國一帶一路！美國明年起擬推全球10個基建項目
美國高級官員透露，美國計劃2022年1月在全球投資5至10個大型基礎設施項目，這是七國集團(G7)更廣泛倡議的一部分，目的是抗衡中國的「一帶一路」。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-09 11:21:45
根據《路透社》報導，美國副國家安全顧問辛格(Daleep Singh)，近期率領美國代表團，陸續到訪塞內加爾、迦納、哥倫比亞、厄瓜多和巴拿馬等5個國家，確定了至少10個未來項目建設，包括在塞內加爾建立一個西非疫苗生產中心、加強可再生能源供應、增加婦女企業貸款。
目前，官員們正在與政府和私營部門領導人舉行會談，尋找為七國集團2021年6月發起的「重建更美好的世界」(Build Back Better World, 簡稱B3W)計劃提供資金的項目。
該計劃聲稱會在2035年前，為開發中國家提供40兆美元，美國也將提供發展中國家全方位的金融工具，關注氣候因素、幫助女性企業家等弱勢群體、提高勞動水平，以對抗中國的影響，也讓這些國家有除了向中國申請貸款以外的其他選擇。
塞內加爾和迦納的官員對此表示歡迎，因為不同於中國提出的政策，美國不會要求這些國家簽署保密附帶協議，導致港口或機場被扣押。
該名官員並指出，另一個代表團預計年底前訪問亞洲，但沒有透露具體的國家名稱，相關計劃及細節，可能會在12月的七國集團會議上拍板。