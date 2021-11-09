公投綁大選　立院民進黨團：國民黨只想對人不對事

立法院民進黨團今（9）日召開記者會，2018年國民黨台北市長候選人丁守中提到，公投亂大選、公投礙大選，而現在國民黨提出的公投綁大選，會讓選務混亂，且公投對事、選舉對人，國民黨只想要對人不對事，想利用2018年的亂象來對自己未來的選舉有幫助，讓民眾認為執政黨沒辦法做好選務。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-09 11:41:47
民進黨團幹事長劉世芳說，2018年公投與大選一起，結果選民排隊非常長，最後有選民不知道公投題目是什麼，產生公投同意、不同意隨便蓋的結果。民進黨支持公投，但國民黨卻想政治操作汙名化公投，之後公投越來越多，再加上公投權為18歲以上，會造成選務混亂。
副幹事長黃世杰表示，台灣公投是經過2、30年的累積，經過很多民主前輩爭取才有現在公民投票機制，公投門檻大幅下修讓台灣公民社會自由充分行使權利。而2018年處理的公投案件跟過去不能比，導致選舉被妨害，沒辦法在法定時間內完成投票。
黃世杰表示，事後丁守中在臉書上提到公投妨害大選，一邊開票、一邊投票影響選民，丁守中事後還提出訴訟。後來修法公投改為2年1次並固定日期，把對人、對事的選舉分開，回歸政策理性討論。
副幹事長蔡易餘也說，2018年事情歷歷在目，很多鄉下投票要排隊3、4小時，老人家無法負荷，且公投要閱讀題目需要時間，若在同一天會影響投票時間。而公投對事、投票是對人，在同一天也會有情感上的支持，國民黨期待利用公投亂象，來趁亂謀利。