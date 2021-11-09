中國不放棄武力犯台　國防報告書曝光6大攻台能力

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書中列舉中共對台作戰能力，包括：（一）情報監偵能力 藉高解析度光學及雷達偵照能力偵察衛星，及在臺海周邊海域常態部署情報船、電子偵察船，不定期派遣偵察機、無人機實施偵巡等方式強化情報監偵力度，透過陸、海、空及航太等多維手段，擴大情蒐範圍與頻次，掌握我軍事動態及戰場情報經營。
（二）聯合封鎖能力 加強海、空軍制空、制海及對陸打擊戰力，並加速火箭軍新型飛彈部署，提升精準打擊及戰略制壓能力，已具備對我重要港口、機場及對外航道實施聯合局部封鎖，截斷海、空交通路線能力，影響軍備後勤資源整補與作戰持續力。
（三）聯合火力打擊 各式彈道飛彈、巡弋飛彈及空射攻陸飛彈射程均可涵蓋臺灣全島，協同海、空軍戰力，可攻擊我政、經、軍等重要目標，減損我軍作戰持續力及支援後續作戰之遂行。
（四）聯合登陸作戰 強化陸軍兩棲合成旅、空突旅及海軍陸戰隊聯合登陸作戰訓練，及建構海空戰略投送能量，在取得制空、制海及制電磁權優勢後，以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪方式，遂行聯合登陸作戰。
（五）應對外軍干預 部署中、長程對地、反艦彈道飛彈及巡弋飛彈，並藉海、空軍航艦及轟炸機常態化赴西太平洋從事跨島鏈海空聯訓，對印太周邊國家形成軍事威懾，以遲滯第一、二島鏈間外軍干預行動。
（六）戰略支援能力 透過「軍民融合」發展航太作戰平臺，加速偵察、導航、通信等各型衛星部署，以強化戰場資訊優勢，並藉由「北斗」全球定位導航及指管數據鏈路系統建置，協助各軍兵種遂行資訊攻防、遠程預警、遠海作戰、飛彈精準突擊及防空反導等能力。