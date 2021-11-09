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中國不放棄武力犯台　國防報告書曝光6大攻台能力

▲國防部公布中華民國110年「國防報告書」。（圖／國防部提供）
▲國防部公布中華民國110年「國防報告書」。（圖／國防部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-09 12:41:43｜2021-11-09 12:42:39

國防部今(9)日公布中華民國110年「國防報告書」，這是110年起第16次公布，書中指出共軍不放棄武力犯台，並剖析中共對台6大軍事威脅能力。

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「國防報告書」指出，2021 年中共國防預算編列1兆3,553.43億元人民幣（約 2,084.7 億美元），較2020年 1 兆 2,680 億元人民幣（約 1,781.6 億美元）成長 6.8％。報告書指出，中共從未放棄對台使用武力之選項，藉實兵對抗、聯合登陸演習、網路駭客攻擊及在台海周邊執行遠海長航等作為，持續強化對台軍事整備及威脅，其在軍事現代化能力逐漸提升下，對台軍事作為將更趨頻密與強硬。

書中列舉中共對台作戰能力，包括：（一）情報監偵能力　藉高解析度光學及雷達偵照能力偵察衛星，及在臺海周邊海域常態部署情報船、電子偵察船，不定期派遣偵察機、無人機實施偵巡等方式強化情報監偵力度，透過陸、海、空及航太等多維手段，擴大情蒐範圍與頻次，掌握我軍事動態及戰場情報經營。
（二）聯合封鎖能力　加強海、空軍制空、制海及對陸打擊戰力，並加速火箭軍新型飛彈部署，提升精準打擊及戰略制壓能力，已具備對我重要港口、機場及對外航道實施聯合局部封鎖，截斷海、空交通路線能力，影響軍備後勤資源整補與作戰持續力。
（三）聯合火力打擊　各式彈道飛彈、巡弋飛彈及空射攻陸飛彈射程均可涵蓋臺灣全島，協同海、空軍戰力，可攻擊我政、經、軍等重要目標，減損我軍作戰持續力及支援後續作戰之遂行。
（四）聯合登陸作戰　強化陸軍兩棲合成旅、空突旅及海軍陸戰隊聯合登陸作戰訓練，及建構海空戰略投送能量，在取得制空、制海及制電磁權優勢後，以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪方式，遂行聯合登陸作戰。
（五）應對外軍干預　部署中、長程對地、反艦彈道飛彈及巡弋飛彈，並藉海、空軍航艦及轟炸機常態化赴西太平洋從事跨島鏈海空聯訓，對印太周邊國家形成軍事威懾，以遲滯第一、二島鏈間外軍干預行動。
（六）戰略支援能力　透過「軍民融合」發展航太作戰平臺，加速偵察、導航、通信等各型衛星部署，以強化戰場資訊優勢，並藉由「北斗」全球定位導航及指管數據鏈路系統建置，協助各軍兵種遂行資訊攻防、遠程預警、遠海作戰、飛彈精準突擊及防空反導等能力。

 
 
▲中共對台政策與威脅分析圖。(圖／翻攝自110年度國防報告書)
▲中共對台政策與威脅分析圖。(圖／翻攝自110年度國防報告書)

▲中共軍事戰略方針演進圖。(圖／翻攝自110年度國防報告書)
▲中共軍事戰略方針演進圖。(圖／翻攝自110年度國防報告書)


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