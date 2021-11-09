蘇貞昌批國民黨公投立場變來變去 陳超明：我承認這說法
國民黨立委陳超明今（9）日質詢時談及美豬議題時，詢問行政院長蘇貞昌為何不開放萊豬美國就會生氣？為何不開放萊豬台灣就無法進入CPTPP？蘇貞昌回應，「這個論述不要跟著國民黨走，你會被國民黨害死，國民黨自己變來變去，你看朱立倫」，沒想到陳超明竟呼應「我承認你的說法」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-09 11:58:01
陳超明今日質詢時談及美豬議題，他問蘇貞昌「美豬是不是等於萊豬？」、「為何要用萊豬來打台灣豬？」、「為何不開放萊豬美國就會生氣？」、「為何不開放萊豬台灣就無法進入CPTPP？」等問題。蘇回應陳，「你這個論述不要跟國民黨走，你會被國民黨害死，國民黨自己變來變去，你看朱立倫」；不料，陳竟回應蘇， 「我承認你的說法」，蘇再表示，「承認就好，我不會害你，你不要被國民黨害到」。
陳超明接著問，「如果不開放核災食品，日本會給台灣加入CPTPP？」，蘇貞昌回應，陳超明所在的苗栗縣養豬戶、豬價都沒有受害，而如果去吃牛排，大家也都點美國牛排，同一個標準，要跟苗栗鄉親說，台灣一定要做世界一員，要照國際標準，就像國際採購台灣的鳳梨一樣，日本也有採購，中國棄單，我國大家就很氣。
陳超明說，當初國民黨執政開放美牛進口，民進黨卻說是萊牛，「你們那時怎麼反對？」；蘇貞昌澄清，當時民進黨反對，是因為聯合國那時沒有公布萊劑的安全標準，後來公布了，自己時任民進黨主席，民進黨馬上就宣布接受了，馬政府進口萊牛到現在9年了，也沒事。