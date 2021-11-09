資深柯文哲隨扈遭控「撈過界」？市警局：調查釐清中

台北市長柯文哲日前針對警局人事，重啟「6年輪調制」，讓在原單位已待滿6年的員警，從上到下都進行輪調作業。而其中擔任柯文哲貼身隨扈長達6年時間的陳文鐘，也輪調至大安分局擔任行政組長，不過根據週刊媒體爆料，原因是因為陳文鐘遭他人爆料「撈過界」才會導致柯文哲將他調職。對此台北市警察局則回應，目前已經正在進行調查以及相關爭議釐清。
記者丁上程／台北報導
2021-11-09 11:59:26
根據《鏡週刊》報導指出，陳文鐘之所以遭到柯文哲調離現職，並非受到6年輪替的緣故，而是有警局人士向柯文哲報告，表示收到陳文鐘擔任隨扈期間撈過界、操守不佳的檢舉，讓柯文哲聽聞後大怒，決定將對方調離身邊。
週刊報導更指證歷歷，表示陳文鐘近幾年打著「市長秘書」的身份，與企業或商家建立關係，甚至稱「有事情要聯絡市長可找我」，並常靠勢向商家討優惠券、A禮品；且柯文哲出書時，會拿企業老闆回送的公關書以優惠價格在活動現場賣給粉絲，幫忙柯文哲訂外縣市高鐵票時，不僅刷自己的信用卡賺紅利，還常常高鐵行程「雙頭報帳」，除了向民眾黨核銷，又以市長勤務名義拿去警局報帳，恐有觸法之虞。
對此台北市政府警察局也發表聲明，表示該案刻正依據週刊報導內容進行調查與釐清中，警局方面也將秉持「勿枉勿縱」之立場，及「不掩飾、不庇縱」之態度公正查處，如涉不法即依法究辦，以昭公信並維官箴。