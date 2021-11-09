COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

名家論壇》蕭徐行／「抗中保台」是民進黨執政的王牌

▲民進黨強勢宣傳，讓「抗中保台」逐漸成為台灣民眾的共識。（圖／美聯社／達志影像）
▲民進黨強勢宣傳，讓「抗中保台」逐漸成為台灣民眾的共識。（圖／美聯社／達志影像）

文/蕭徐行

2021-11-09 12:00:37

七十年前，老蔣總統高舉「反共抗俄」的大旗，成功吸引美軍防衛台灣，讓中華民國在台灣得以存續下來；七十年後，民進黨藉著有異曲同工之妙的「抗中保台」口號，完全納入美國全面抗中的同盟之列，不僅成為台灣主流政黨，也成功奪取了國民黨「反共抗俄」的神主牌。沒有了主心骨的國民黨變成了不知所措，左(和中)右(親美)為難的尷尬場面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國不間斷的軍機擾台以及阻撓台灣參與國際社會活動與各國的交流與接觸，無疑都在為台人「仇中」、「反中」的認知感添柴加薪，民進黨透過強勢的宣傳也讓「抗中保台」牌漸次成為台灣民眾的共識，「親美日、遠中國」已經成為台灣人尋求自保的唯一藥方。蘇貞昌、游錫堃與吳釗燮登榜成為中國強力點名的「台獨頑固份子」，無疑地讓成為中國政治黑名單成為晉身台灣英雄的最好途徑；中國的這一做法不僅不能嚇阻台灣走向台獨分離之路，反而讓許多政治人物勇於追求被中國認證為「台獨頑固份子」，已成為在台灣成為政治大咖的榮耀勳章。台灣基進黨的陳柏惟被罷免，但是他及民進黨藉由「反中」為訴求所累積的聲量與亮麗的選票，就在訴說，有中國這個時時想要威逼台灣的強鄰，政績在差都沒有關係，只要民進黨一喊「抗中保台」，選票自然來。

在中國強大的軍事與經濟壓力下，要抵擋中共施予的脅迫力量，以追求自主之道，自然必須依賴軍事力量強大的美國支援庇護。台灣位於東亞地緣政治的戰略重心，掌控東北亞/太平洋到東南亞/印度洋經濟的命脈，正當中國軍事力量進入太平洋盆地的「路沖」，為了維持美國的世界霸權地位，保護美利堅在泛太平洋的勢力範圍，近年來隨著川普時代倡議「新冷戰」時代以及「印太安全」的新主張，曾在上個世紀五十到六十年代扮演民主國家圍堵共產勢力不沉航空母艦角色的台灣，自然再次在美中對抗的博奕中，繼續扮演著重要的地緣戰略「安全閥」。面臨台海戰爭，美國未必在第一時間採取出兵護台的行動，但是逐步增加台灣的武力與戰鬥力，是避免中國衝破太平洋防共第一島鏈的關鍵所在，因為台灣是第一島鏈上目前防衛能力最弱的地區，必須緊急補強。

這也是民進黨政府一直喊「抗中保台」，親美仇中的政策深深地為美國政府支持的原因。有鑑於中國的國力逐步上升，已經讓美國感覺芒刺在背，為了抵抗中國，美國當然緊緊的握住台灣，以牽制中國。在美國的全力支持下，泛綠人士除了把刪Q罷免案形容為中國要讓陳柏惟下台，要抗中保台就要留住陳柏惟的說法，果然也吸引了不少的民眾支持，差點讓刪Q罷免案鎩羽而歸。食髓知味後，民進黨更把即將舉行的四大公投貼上國民黨親中仇美的政治牌，指責投贊同公投案者就是不愛台灣。

這樣的打法是否真的能讓民進黨在四大公投案能「逆轉勝」由未可知；然而無論結果如何，民進黨在萊豬案的表現會獲得美國政府的深深感謝，進而在2024年的選戰中站在民進黨這邊。再隨著中美對抗日益劇烈，民進黨越打反中牌就讓仍然堅守「九二共識」，始終捨不得對於中共政府的缺失表達立場的國民黨更為無所適從。

其實「反共不反中」才是國民黨的基本政策。1950年－1960年代，中華民國政府在台澎金馬（自由地區）所施行的重要基本國策及政治宣傳就是「反共抗俄」，加上當時正逢韓戰及柏林危機爆發的「冷戰」與「圍堵」時代，國民黨的反共兩岸政策與美國相同，才讓美國出兵保護台灣軍事防衛二十多年，直到美台斷交為止。可惜，近年來國民黨不能展現獨立自主的黨性，渾然忘記兩蔣父子被共產黨驅趕到台灣的國仇家恨，完全不再反抗中國共產黨的不當作為，對於中共在人權、自由與民主上的打壓也不再置一詞。這當然就引起了享有充分民主自由環境的台灣民眾的不滿。

國民黨的不思進取，連中華民國這塊招牌正在被民進竄改與冒用也無力應對，對於中共不當作為之處也不敢說一句重話，長期以往，民進黨根本不需要在國政上下功夫，只要一祭起「抗中保台」牌維持政權就無往不利，這樣下去，台灣除了靠搞政治外，沒人會再在乎民生與民眾的感受。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀