名家論壇》蕭徐行／「抗中保台」是民進黨執政的王牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
在中國強大的軍事與經濟壓力下，要抵擋中共施予的脅迫力量，以追求自主之道，自然必須依賴軍事力量強大的美國支援庇護。台灣位於東亞地緣政治的戰略重心，掌控東北亞/太平洋到東南亞/印度洋經濟的命脈，正當中國軍事力量進入太平洋盆地的「路沖」，為了維持美國的世界霸權地位，保護美利堅在泛太平洋的勢力範圍，近年來隨著川普時代倡議「新冷戰」時代以及「印太安全」的新主張，曾在上個世紀五十到六十年代扮演民主國家圍堵共產勢力不沉航空母艦角色的台灣，自然再次在美中對抗的博奕中，繼續扮演著重要的地緣戰略「安全閥」。面臨台海戰爭，美國未必在第一時間採取出兵護台的行動，但是逐步增加台灣的武力與戰鬥力，是避免中國衝破太平洋防共第一島鏈的關鍵所在，因為台灣是第一島鏈上目前防衛能力最弱的地區，必須緊急補強。
這也是民進黨政府一直喊「抗中保台」，親美仇中的政策深深地為美國政府支持的原因。有鑑於中國的國力逐步上升，已經讓美國感覺芒刺在背，為了抵抗中國，美國當然緊緊的握住台灣，以牽制中國。在美國的全力支持下，泛綠人士除了把刪Q罷免案形容為中國要讓陳柏惟下台，要抗中保台就要留住陳柏惟的說法，果然也吸引了不少的民眾支持，差點讓刪Q罷免案鎩羽而歸。食髓知味後，民進黨更把即將舉行的四大公投貼上國民黨親中仇美的政治牌，指責投贊同公投案者就是不愛台灣。
這樣的打法是否真的能讓民進黨在四大公投案能「逆轉勝」由未可知；然而無論結果如何，民進黨在萊豬案的表現會獲得美國政府的深深感謝，進而在2024年的選戰中站在民進黨這邊。再隨著中美對抗日益劇烈，民進黨越打反中牌就讓仍然堅守「九二共識」，始終捨不得對於中共政府的缺失表達立場的國民黨更為無所適從。
其實「反共不反中」才是國民黨的基本政策。1950年－1960年代，中華民國政府在台澎金馬（自由地區）所施行的重要基本國策及政治宣傳就是「反共抗俄」，加上當時正逢韓戰及柏林危機爆發的「冷戰」與「圍堵」時代，國民黨的反共兩岸政策與美國相同，才讓美國出兵保護台灣軍事防衛二十多年，直到美台斷交為止。可惜，近年來國民黨不能展現獨立自主的黨性，渾然忘記兩蔣父子被共產黨驅趕到台灣的國仇家恨，完全不再反抗中國共產黨的不當作為，對於中共在人權、自由與民主上的打壓也不再置一詞。這當然就引起了享有充分民主自由環境的台灣民眾的不滿。
國民黨的不思進取，連中華民國這塊招牌正在被民進竄改與冒用也無力應對，對於中共不當作為之處也不敢說一句重話，長期以往，民進黨根本不需要在國政上下功夫，只要一祭起「抗中保台」牌維持政權就無往不利，這樣下去，台灣除了靠搞政治外，沒人會再在乎民生與民眾的感受。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com