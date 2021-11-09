柯P酸莊人祥智商70　蔡易餘：為何不做好防疫

59.4萬劑AZ疫苗到貨，但效期卻在月底過期，在野黨罵聲一片，台北市長柯文哲甚至惹出智商70的爭議。立法院民進黨團副幹事長蔡易餘說，也許沒人跟柯文哲一樣智商157，柯有自己的思考邏輯，但不懂大家為何不好好做好防疫，而是為罵而罵。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-09 12:06:42｜2021-11-09 12:07:24
立法院民進黨團今（9）日召開記者會，蔡易餘表示，11月4日財政衛環聯席委員會通過主決議，國民黨立委林奕華、洪孟楷、鄭正鈐提案要求，比照新加坡模式，增取有效期間的國際認證疫苗，並在1個月內報告，衛福部是依據要求執行。
蔡易餘說，陳時中脾氣很好，跟大家本來是要給160萬劑疫苗，經過評估施打狀況，最後才接受59.4萬劑疫苗，是遵照林奕華、洪孟楷、鄭正鈐的主決議內容，國民黨為了亂而亂，要求搶疫苗還抹黑。
至於柯文哲的智商70爭議，蔡易餘表示，現在指揮中心要緊的事情是儘速施打疫苗，疫苗這件事是不分朝野，台北市政府要站在協助一起幫人民施打疫苗，而這批AZ疫苗都是安全且有效期內，要鼓勵大家一起打疫苗。
幹事長劉世芳說，台北市府7月說「民眾不要再問說，快過期疫苗能不能接種？民眾應該一起來問中央，什麼時候可以接種莫德納疫苗」，但短短4個月後，態度卻改變，請問台北市決策是怎麼做的？