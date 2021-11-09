議員質疑新北淪為慶記之都？侯友宜：犯罪破獲率六都第一

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戴瑋姗、顏蔚慈今（9）日在新北市的大門口前，召開「拒絕慶記之都，還我安全新北市」記者會，直指新北市八里今年4月發生重大的槍擊事件時，市政府宣布啟動「靖土掃黑行動」，警察局長黃宗仁更在議會掛保證，「新北治安良好，不可能成為慶記之都！」豈料事隔半年，新北市卻接連發生多起的槍擊事件。
戴瑋姗認為，儘管新北市警察局局長黃宗仁說，「敢在新北開槍鬧事，絕對一個也別想跑！」但新北市在過去5年的刑案件數總數，卻是六都第一；尤其4天内發生4起的槍撃事件，也讓人懷疑新北市政府對治安的重視程度，恐怕只能淪為口號，希望新北市政府能夠正視治安問題，還給市民安全無虞的新北市，不要再讓市民人心惶惶。
顏蔚慈說，三重區刑案件數全市最高 破案率連年低於全市平均，根據內政部警政署資料顯示，過去5年的刑案總數為210177件，是六都之中數量最多，其中又以三重每日平均15起刑案發生，為新北市16個分局中最高；進一步比較過去五年的資料，三重區每年都會有6000件左右的刑事案件，而破獲率卻是年年低於新北市平均值，顯示三重區的民眾，處於高犯罪且低破獲率的危險中。
戴瑋姗、顏蔚慈表示，新北市約有400萬的人口，但員警數僅7898人，警民比是懸殊的1:516；因此提出包括第一、懇請新北市政府拿出實質作為，有效改善治安惡化！第二、新北市府應該盡速改善警力人力不足的問題，及第三、研擬預防犯罪的策略，並對重大治安熱點提出具體地分析，有效完善並落寶社區治安防範計畫，還給市民安全新北市等三點的訴求。