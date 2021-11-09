馬來西亞智能不足者運毒案　新加坡暫緩執行死刑

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納加德蘭在2010年被判處絞刑，並在多次上訴都敗訴後，預計本月10日行刑。許多支持者指稱納加德蘭智能不足，這意味他無法做出理性決定。
支持者表示，納加德蘭的智商只有69，這是被認定為智能障礙的等級，且在犯案時，納加德蘭還有嚴重的酒精問題。
但是新加坡內政部為執意執行絞刑的決定辯護，聲稱新加坡的司法裁定認為納加德蘭在犯案時「知道自己在做什麼」。
今天，在納加德蘭的律師團提出法律挑戰，主張對納加德蘭處以絞刑將是違憲後，新加坡高等法院同意延後執行死刑。
高等法院駁回納加德蘭律師團的說法，但同意暫緩行刑，交由上訴法院做進一步聽審。
但後來納加德蘭的馬來西亞律師蘇倫德蘭（N. Surendran）表示，上訴法院定於明天聽審，同時指控當局倉促審理，因此處決可能仍會在10日執行。
包括國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）在内等人權團體，稱擬議執行的處決「卑劣」且「殘酷」。歐洲聯盟（EU）也在上週末呼籲新加坡予以減刑。
根據報導，馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）致函新加坡總理李顯龍，呼籲基於「人道理由」延後執行這項死刑。網路上一項要求為納加德蘭減刑的請願書已獲6萬5000多人連署。
如果新加坡仍照原定日期將納加德蘭處以絞刑，將是該國自2019年來首次執行的死刑。儘管有許多呼聲要求新加坡廢死，但新加坡仍捍衛以死刑作為有效嚇阻犯罪的手段。
根據路透社，此案也引起國際關注，包括響應廢死活動的英國商業大亨、維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson），呼籲新加坡讓納加德蘭免於一死。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1101109