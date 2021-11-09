COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

馬來西亞智能不足者運毒案　新加坡暫緩執行死刑

▲馬來西亞一名智能不足的男子，多年前涉嫌走私毒品到新加坡，原定10日要被處死刑，但是新加坡法院決定暫停行刑以待上訴。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞一名智能不足的男子，多年前涉嫌走私毒品到新加坡，原定10日要被處死刑，但是新加坡法院決定暫停行刑以待上訴。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-09 13:14:45

（中央社新加坡8日綜合外電報導）馬來西亞一名男子涉嫌走私毒品到新加坡，原定10日處以死刑，但是新加坡法院今天決定暫停行刑以待上訴。人權團體聲稱這名男子智能不足，應予以減刑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）是在2009年涉嫌攜帶43公克海洛因（約3湯匙量）入境新加坡時遭逮。新加坡對待毒品犯罪相當嚴厲，是全世界刑度最重的國家之一。

納加德蘭在2010年被判處絞刑，並在多次上訴都敗訴後，預計本月10日行刑。許多支持者指稱納加德蘭智能不足，這意味他無法做出理性決定。

支持者表示，納加德蘭的智商只有69，這是被認定為智能障礙的等級，且在犯案時，納加德蘭還有嚴重的酒精問題。

但是新加坡內政部為執意執行絞刑的決定辯護，聲稱新加坡的司法裁定認為納加德蘭在犯案時「知道自己在做什麼」。

今天，在納加德蘭的律師團提出法律挑戰，主張對納加德蘭處以絞刑將是違憲後，新加坡高等法院同意延後執行死刑。

高等法院駁回納加德蘭律師團的說法，但同意暫緩行刑，交由上訴法院做進一步聽審。

但後來納加德蘭的馬來西亞律師蘇倫德蘭（N. Surendran）表示，上訴法院定於明天聽審，同時指控當局倉促審理，因此處決可能仍會在10日執行。

包括國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）在内等人權團體，稱擬議執行的處決「卑劣」且「殘酷」。歐洲聯盟（EU）也在上週末呼籲新加坡予以減刑。

根據報導，馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）致函新加坡總理李顯龍，呼籲基於「人道理由」延後執行這項死刑。網路上一項要求為納加德蘭減刑的請願書已獲6萬5000多人連署。

如果新加坡仍照原定日期將納加德蘭處以絞刑，將是該國自2019年來首次執行的死刑。儘管有許多呼聲要求新加坡廢死，但新加坡仍捍衛以死刑作為有效嚇阻犯罪的手段。

根據路透社，此案也引起國際關注，包括響應廢死活動的英國商業大亨、維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson），呼籲新加坡讓納加德蘭免於一死。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1101109

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀