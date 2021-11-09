中國國安官員涉竊密恐遭美重判　中：純屬捏造

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中國外交部8日下午舉行例行記者會。路透社報導，汪文斌在回答外媒詢問時作上述表示。但截至今天發稿為止，汪文斌上述回答一直被省略，並未出現在中國外交部公布的例行記者會文字實錄中。
綜合外媒報導，具有江蘇省國安廳副處長身分的徐延軍，美東時間5日被俄亥俄州聯邦法院陪審團裁定，2項企圖從事經濟間諜活動罪名及3項與竊取商業機密相關罪名成立，恐面臨最高60年監禁及逾500萬美元的罰款，法院將擇日宣判。
但辯護律師則強調，徐延軍不是間諜，被指涉的情節屬「合法的行業交流」。
美國司法部表示，根據調查證據，徐延軍2013年起專注於美國及其他國家的一線航太企業，並使用多個化名，邀請這些企業的專家以參與大學講座的名義前往中國旅遊，並表示支付旅費。
美方指控，徐延軍企圖為中國政府，竊取通用電氣航空公司的複合材料飛機引擎風扇開發技術，而這是世界其他企業都未曾複製的技術。2017年，徐延軍結識通用1名雇員，並邀他前往中國一所大學作報告，2018年初並向這名雇員索取系統規格和設計流程資料。
當時，通用正與美國聯邦調查局合作，這名雇員遂在公司配合下向徐延軍寄發部分文件。2018年4月，徐延軍前往比利時與這名雇員見面時被捕，同年10月被引渡至美國。當時中國聲稱，美方此舉是「無中生有」。（編輯：沈朋達）1101109