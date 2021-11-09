COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

雙11訂單多貨運物流忙　違勞基法最高可罰100萬

▲雙11訂單多貨運物流忙　違勞基法最高可罰100萬（圖／翻攝爆料公社）
▲雙11訂單多貨運物流忙　違勞基法最高可罰100萬（圖／翻攝爆料公社）

中央社

2021-11-09 12:53:05

（中央社記者吳欣紜台北9日電）在電商網站訂購商品替代實體購物已成消費趨勢，適逢雙11購物節活動開跑，勞動部職安署今天提醒，貨運物流業者應及早做好人力安排因應，若違反勞基法最高可罰新台幣100萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙11購物節即將來臨，各大電商緊鑼密鼓宣傳活動、祭出特價商品，盼吸引民眾消費，但若業者未做好因應，短期湧入的大量訂單恐讓員工身心俱疲。

勞動部職業安全衛生署發布新聞稿指出，適逢雙11年度電商購物活動開跑，貨運及物流業者應及早做好人力調度，以因應短期內湧入的大量訂單，人員排班派工也應確實符合勞動法令工時與休假規範，以免影響勞工身心健康及公眾安全。

根據法規，汽車貨運業適用8週彈性工時制度，雇主經工會同意，如果無工會者，經勞資會議同意後，可在8週內將320小時正常工作時數加以彈性分配，但單日正常工作時間仍不得超過8小時，連同加班不得超出12小時。

另外，每7日也至少應有1日例假，每8週內的例假及休息日至少應有16日，並且不可以讓勞工連續工作超過6日。

職安署指出，汽車貨運業勞工如果長時間疲勞駕駛，不僅只是影響勞工個人健康，更可能危及其他用路人安全，導致公共意外等，目前除每年規劃「汽車貨運業勞動條件專案檢查」及與交通部公路總局合作實施聯合稽查外，也將此行業列為「重點檢查對象」，責請各地方政府優先實施檢查。

職安署說，如果勞工發現事業單位有違法情況，可透過勞動部24小時免付費1955申訴諮詢專線或向當地勞工主管機關申訴，主管機關於受理後將儘速派員實施勞動檢查並依法處理，如查有違法情形，將依法處分，依法可開罰2萬至100萬元。（編輯：管中維）1101109

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀