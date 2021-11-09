雙11訂單多貨運物流忙　違勞基法最高可罰100萬

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勞動部職業安全衛生署發布新聞稿指出，適逢雙11年度電商購物活動開跑，貨運及物流業者應及早做好人力調度，以因應短期內湧入的大量訂單，人員排班派工也應確實符合勞動法令工時與休假規範，以免影響勞工身心健康及公眾安全。
根據法規，汽車貨運業適用8週彈性工時制度，雇主經工會同意，如果無工會者，經勞資會議同意後，可在8週內將320小時正常工作時數加以彈性分配，但單日正常工作時間仍不得超過8小時，連同加班不得超出12小時。
另外，每7日也至少應有1日例假，每8週內的例假及休息日至少應有16日，並且不可以讓勞工連續工作超過6日。
職安署指出，汽車貨運業勞工如果長時間疲勞駕駛，不僅只是影響勞工個人健康，更可能危及其他用路人安全，導致公共意外等，目前除每年規劃「汽車貨運業勞動條件專案檢查」及與交通部公路總局合作實施聯合稽查外，也將此行業列為「重點檢查對象」，責請各地方政府優先實施檢查。
職安署說，如果勞工發現事業單位有違法情況，可透過勞動部24小時免付費1955申訴諮詢專線或向當地勞工主管機關申訴，主管機關於受理後將儘速派員實施勞動檢查並依法處理，如查有違法情形，將依法處分，依法可開罰2萬至100萬元。（編輯：管中維）1101109