泰國二公主久違亮相　英記者曝風光背後：20年沒接觸母兄

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在那之後，希里萬納瓦瑞就再也沒有與生母及哥哥們見過面，不過作為「護國公主」，希里萬納瓦瑞在瞬息萬變、波濤洶湧的後宮活得相當不錯，多才多藝的她，還創立了個人同名服裝品牌Sirivannavari，是名享譽國際的時裝設計師。
希里萬納瓦瑞本月5日在社群媒體上，po出自己前往大城府邦巴因縣寺廟，出席皇家功德儀式的照片，一襲灰色裙裝，配戴皇家徽章與緞飾，看上去貴氣十足。然而，長期關注泰國王室動向的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），8日在推特上轉貼公主當天的活動照片時，內文卻寫道：「這20多年來，她從未與母親或4個哥哥說過話。」
許多網友認為，希里萬納瓦瑞雖然貴為公主，但其母當年被以極不光彩的方式驅逐，公主無法與母親、哥哥們聯繫，有她的苦衷和難言之隱，但馬歇爾則持相反看法，聲稱如果希里萬納瓦瑞真的想見母親和哥哥，應該還是可以找到辦法。
相較於自己的無情為前妻以及子女帶來的痛苦，瓦吉拉隆功一直都過得逍遙自在，先前才被爆出在疫情期間帶20名嬪妃遠走德國嗨玩，引發民怨，本月7日又被追蹤到疑似秘密搭乘飛機，再次飛往德國慕尼黑，不只一家外媒都曾報導他在巴伐利亞地區租下一整棟飯店，作為他的海外行館。