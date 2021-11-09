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泰國二公主久違亮相　英記者曝風光背後：20年沒接觸母兄

▲泰國二公主希里萬納瓦瑞近日出席皇家功德儀式。（圖／翻攝自希里萬納瓦瑞官方臉書）
▲泰國二公主希里萬納瓦瑞近日出席皇家功德儀式。（圖／翻攝自希里萬納瓦瑞官方臉書）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-09 12:44:10｜2021-11-09 13:20:43

泰國二公主希里萬納瓦瑞(Sirivannavari Nariratana)是泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)和第2任妻子唯一的女兒，最近她久違的出席了王室公開活動，長期關注泰國王室的英國記者指出，希里萬納瓦瑞雖然生活優渥，但已超過20年未曾與自己的生母及哥哥們連絡，道出王室風光生活背後落寞的一面。

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綜合媒體報導，瓦吉拉隆功還是王子時，和第2任妻子育瓦提達(Yuvadhida Polpraserth)生了4子1女，但育瓦提達卻在1996年遭指控出軌軍人，而與4個兒子一起被趕離泰國，從此未能回歸故土，也失去皇室頭銜和一切禮遇。當時只有希里萬納瓦瑞因為被高僧斷定，能為泰國帶來穩定祥瑞，才被接回泰國並保有公主頭銜。

在那之後，希里萬納瓦瑞就再也沒有與生母及哥哥們見過面，不過作為「護國公主」，希里萬納瓦瑞在瞬息萬變、波濤洶湧的後宮活得相當不錯，多才多藝的她，還創立了個人同名服裝品牌Sirivannavari，是名享譽國際的時裝設計師。

希里萬納瓦瑞本月5日在社群媒體上，po出自己前往大城府邦巴因縣寺廟，出席皇家功德儀式的照片，一襲灰色裙裝，配戴皇家徽章與緞飾，看上去貴氣十足。然而，長期關注泰國王室動向的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），8日在推特上轉貼公主當天的活動照片時，內文卻寫道：「這20多年來，她從未與母親或4個哥哥說過話。」

許多網友認為，希里萬納瓦瑞雖然貴為公主，但其母當年被以極不光彩的方式驅逐，公主無法與母親、哥哥們聯繫，有她的苦衷和難言之隱，但馬歇爾則持相反看法，聲稱如果希里萬納瓦瑞真的想見母親和哥哥，應該還是可以找到辦法。

相較於自己的無情為前妻以及子女帶來的痛苦，瓦吉拉隆功一直都過得逍遙自在，先前才被爆出在疫情期間帶20名嬪妃遠走德國嗨玩，引發民怨，本月7日又被追蹤到疑似秘密搭乘飛機，再次飛往德國慕尼黑，不只一家外媒都曾報導他在巴伐利亞地區租下一整棟飯店，作為他的海外行館。

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