公投民主戰車亮相 民眾黨批：藍綠選舉都拿核四當提款機
1218四大公投進入倒數，為傳達「保護藻礁、捍衛食安」理念，台灣民眾黨今（9）由秘書長謝立功、立法委員邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿召開「護藻礁 護食安 護台灣」民主戰車公投全台宣講起跑記者會，宣布「民主戰車」正式亮相，即日起啟動全台宣講。針對重啟核四公投，蔡壁如批評，藍綠選舉時都拿核四當提款機。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-09 13:34:16
謝立功表示，民進黨執政後，人人吃香喝辣，早就忘了黨外時期的奮鬥精神，這一次甚至砸上千萬元搞認知作戰，用各種話術抹黑民意。民眾黨的民主戰車要走入人群，用當年民進黨的方式，實踐民進黨當年主張公投、守護民主的理想，期盼人民用自己的選票，幫執政的民進黨找回初衷。
針對重啟核四公投，蔡壁如表示，黨內已定調不重啟核四，核四已是40年的老舊建物，國民兩黨輪流執政都有封存又重啟，最後一次封存是2014年，且去年執照已經到期，所以民眾黨的態度就是不支持重啟，台灣應該向前看，不要選舉時藍綠就拿核四來當提款機，搞藍綠惡鬥爛攤子，尤其民進黨給的資訊不對稱，民眾黨會深入地方溝通，不讓執政黨「黑白講」。