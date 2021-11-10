今日最聚焦／雞蛋別放同籃！非美貨幣投資　掌握333策略

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因此，他會建議總資產不論是投資債券、基金、保單、存款等，美元與非美元資產各一半，即各50%，這樣即便過了5年、10年，不會因匯差造成總資產價值的減損，因為美元漲、非美貨幣就跌，美元跌、非美貨幣就漲，因此，美元與非美元資產剛好一半一半最恰當，長期來看，投資人也不會因匯價而睡不安穩，可以高枕無憂。
只是非美貨幣選擇這麼多，投資人怎麼選擇？陳有忠建議採「333」策略，也就是說非美貨幣不要全部放在新台幣，因為新台幣定存利率相對太低，「無利可圖」，這時侯可考慮利率優於新台幣定存的貨幣，並可選擇3種貨幣，又以人民幣為首選。
為什麼首選人民幣？陳有忠說，人民幣目前定存利率仍遠高於新台幣，即便9月發生恆大事件，人民幣仍不貶反升，而且最近人民幣升值幅度遠大於新台幣，大家可能覺得很奇怪，遇到重大利空事件怎會不貶反升？主要就是人民幣「有利可圖」。
他進一步分析，人民幣反映中國大陸基本面，即便美中貿易緊張，但並沒有減損中國大陸貿易順差，今（2021）年前9月貿易順差仍達4300億，比去年足足多了3成多，比台灣還強，這也是解釋最近人民幣比新台幣強的原因，有基本面的支撐，再來就是利息好。
因此，陳有忠建議非美貨幣可選3種貨幣，並採「333」策略，而且第一種非美貨幣可選人民幣，再來因有原物料行情，第二種貨幣可選擇原物料貨幣澳幣或紐幣，且擇一選擇，只是最近來講，紐幣的升幅遠大於澳幣，因為紐西蘭今年以來已升息一次，未來升息的積極度比較高，建議可優先選擇紐幣，第三種貨幣當然就是保留1/3的新台幣，以做為日常生活支用。
不過，陳有忠也再次提醒，投資人此時可先審視自己的資產配置，若美元計價資產超過5成，代表美元部位過多，建議可趁美元指數來到94以上時逢高出脫，水位降至5成就不要再減，因為未來美元仍是強勢貨幣。相反，若美元資產部位低於5成，表示美元部位過少，美元強勢過程享受不到好處，反而因過多非美貨幣導致資產減損，因此，陳有忠建議可採取「只進不出」策略，美元拉回時就要逢低布局。