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今日最聚焦／雞蛋別放同籃！非美貨幣投資　掌握333策略

▲美元看升，新台幣見27字頭，就該全押美元嗎？專家提醒雞蛋別全放同一籃子，美元與非美元資產各半最恰當，並看好3大非美貨幣，並建議採「333」策略。（圖／NOWnews資料照）
▲美元看升，新台幣見27字頭，就該全押美元嗎？專家提醒雞蛋別全放同一籃子，美元與非美元資產各半最恰當，並看好3大非美貨幣，並建議採「333」策略。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2021-11-10 17:00:00

美國聯準會（Fed）啟動縮減購債後，官員更暗示明年底前升息，未來一年美元逐步走強是無庸置疑，也是布局美元資產好時機，只是市場預期美元不會一下漲太多，在升息前仍將來來回回反覆走高，因此外幣資產配置仍要有風險觀念。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時就提醒投資人，「 不要全部雞蛋都放在一個籃子上」，美元與非美貨幣各占一半最恰當，這樣經過5年、10年，也不會因匯差而造成資產減損。至於非美貨幣這麼多要怎麼挑？他建議，除新台幣之外，人民幣是首選，再來是原物料貨幣如紐幣及澳幣，並採取「333」投資策略。

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對於外幣資產配置，陳有忠一開始就提醒「不要全部雞蛋放在一個籃子上」，他不會建議投資人所有資產都換成美元，這也不可能，因為還是要保留一些新台幣做生活支出使用。

因此，他會建議總資產不論是投資債券、基金、保單、存款等，美元與非美元資產各一半，即各50%，這樣即便過了5年、10年，不會因匯差造成總資產價值的減損，因為美元漲、非美貨幣就跌，美元跌、非美貨幣就漲，因此，美元與非美元資產剛好一半一半最恰當，長期來看，投資人也不會因匯價而睡不安穩，可以高枕無憂。

只是非美貨幣選擇這麼多，投資人怎麼選擇？陳有忠建議採「333」策略，也就是說非美貨幣不要全部放在新台幣，因為新台幣定存利率相對太低，「無利可圖」，這時侯可考慮利率優於新台幣定存的貨幣，並可選擇3種貨幣，又以人民幣為首選。

為什麼首選人民幣？陳有忠說，人民幣目前定存利率仍遠高於新台幣，即便9月發生恆大事件，人民幣仍不貶反升，而且最近人民幣升值幅度遠大於新台幣，大家可能覺得很奇怪，遇到重大利空事件怎會不貶反升？主要就是人民幣「有利可圖」。

他進一步分析，人民幣反映中國大陸基本面，即便美中貿易緊張，但並沒有減損中國大陸貿易順差，今（2021）年前9月貿易順差仍達4300億，比去年足足多了3成多，比台灣還強，這也是解釋最近人民幣比新台幣強的原因，有基本面的支撐，再來就是利息好。

因此，陳有忠建議非美貨幣可選3種貨幣，並採「333」策略，而且第一種非美貨幣可選人民幣，再來因有原物料行情，第二種貨幣可選擇原物料貨幣澳幣或紐幣，且擇一選擇，只是最近來講，紐幣的升幅遠大於澳幣，因為紐西蘭今年以來已升息一次，未來升息的積極度比較高，建議可優先選擇紐幣，第三種貨幣當然就是保留1/3的新台幣，以做為日常生活支用。

不過，陳有忠也再次提醒，投資人此時可先審視自己的資產配置，若美元計價資產超過5成，代表美元部位過多，建議可趁美元指數來到94以上時逢高出脫，水位降至5成就不要再減，因為未來美元仍是強勢貨幣。相反，若美元資產部位低於5成，表示美元部位過少，美元強勢過程享受不到好處，反而因過多非美貨幣導致資產減損，因此，陳有忠建議可採取「只進不出」策略，美元拉回時就要逢低布局。

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