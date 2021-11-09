COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

日職／模仿監督新庄吊鋼絲從天而降？　近藤不惜粉身碎骨

▲日本火腿鬥士隊近藤健介。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.29）
▲日本火腿鬥士隊近藤健介。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.29）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-11-09 13:51:59

日本職棒（NPB）9日公布10、11月「大樹生命月間MVP賞」（單月MVP），太平洋聯盟野手部門由日本火腿鬥士近藤健介拿下。根據日媒《日刊體育》報導，作為選手會長的近藤期待和「Big Boss」新庄之間能有良好的溝通，並表示為了球隊「不惜粉身碎骨」，就連從札幌巨蛋頂端吊鋼絲從天而降也「大丈夫」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
近藤在10月繳出洋聯第二的3成51打擊率，且敲出27支安打、上壘率高達4成22都是聯盟頂尖，對於能獲得月間MVP他謙遜表示，以為是無緣的獎項，如今能夠獲獎真的太開心了。

火腿隊「Big Boss」新庄剛志近期前往沖繩視察秋訓獲得「爆量」媒體版面，同時身兼選手會長的近藤表示，覺得應該會蠻常被「Big Boss」詢問球隊的一些事情，期待能和新庄之間有良好的溝通。

此外近藤受訪時也「立下 flag」，他表示能炒熱球隊氣氛是非常重要的事情，因此自己無論任何事情都可以接受，就連像「Big Boss」新庄一樣從札幌巨蛋吊鋼絲從天而降也「大丈夫」！

「我不太怕高所以OK，雖然我不像（杉谷）拳士那樣這麼會炒熱氣氛就是了。」近藤健介謙虛說道。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀