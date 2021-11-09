日職／模仿監督新庄吊鋼絲從天而降？ 近藤不惜粉身碎骨
日本職棒（NPB）9日公布10、11月「大樹生命月間MVP賞」（單月MVP），太平洋聯盟野手部門由日本火腿鬥士近藤健介拿下。根據日媒《日刊體育》報導，作為選手會長的近藤期待和「Big Boss」新庄之間能有良好的溝通，並表示為了球隊「不惜粉身碎骨」，就連從札幌巨蛋頂端吊鋼絲從天而降也「大丈夫」！
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-09 13:51:59
近藤在10月繳出洋聯第二的3成51打擊率，且敲出27支安打、上壘率高達4成22都是聯盟頂尖，對於能獲得月間MVP他謙遜表示，以為是無緣的獎項，如今能夠獲獎真的太開心了。
火腿隊「Big Boss」新庄剛志近期前往沖繩視察秋訓獲得「爆量」媒體版面，同時身兼選手會長的近藤表示，覺得應該會蠻常被「Big Boss」詢問球隊的一些事情，期待能和新庄之間有良好的溝通。
此外近藤受訪時也「立下 flag」，他表示能炒熱球隊氣氛是非常重要的事情，因此自己無論任何事情都可以接受，就連像「Big Boss」新庄一樣從札幌巨蛋吊鋼絲從天而降也「大丈夫」！
「我不太怕高所以OK，雖然我不像（杉谷）拳士那樣這麼會炒熱氣氛就是了。」近藤健介謙虛說道。