隨扈遭爆撈過界、操守不佳　柯文哲：下午議會再回

台北市長柯文哲的貼身隨扈陳文鐘今年8月遭調職為大安分局行政組長，有週刊爆料，是因陳遭人檢舉涉浮報加班費、交通費；以柯「市長祕書」名號在外建立關係等，挨轟操守不佳、撈過界，柯才將他調職。對此，柯文哲今（9日）赴立法院出席台灣議會設置請願運動百年展被追問此事，他不願多作回應，僅說下午議會再回應。
新頭殼newtalk
2021-11-09 15:34:43
據鏡週刊報導，柯文哲隨扈陳文鐘8月遭調職為大安分局行政組長，表面上雖是依據6年輪調的規定，背後卻暗藏柯文哲不滿陳操守的人事決策內幕。陳文鐘遭爆撈過界、操守不佳，像是暗槓柯的公關書，再販售給柯粉，浮報加班費或交通費，還會打著「市長祕書」名號在外走動，與商家、企業建立關係等。
柯文哲上午前往立法院出席台灣議會設置請願運動百年展，與立法院長游錫堃、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人同台，面對媒體頻追問「陳文鐘是否撈過界？有接獲檢舉？」「智商70是指自己還是（指揮中心發言人）莊人祥？」「（主播）張雅琴想跟你PK智商？」柯都未回應，僅說下午議會總質詢再回應，現在是游錫堃院長的場子。
北市府發言人陳智菡回應，今年松山分局、北投分局接連爆發負面醜聞後，重創警界形象，為端正警紀，台北市在今年強制啟動「6年條款」，有413名官警因在原單位服務超過6年，都被強制調整單位，市長室隨扈組長陳文鍾也在市長室服務6年，柯文哲認為「刮別人鬍子之前先把自己的刮乾淨」，因此同步調動。
陳智菡也說，北市警局正依據週刊報導內容進行調查釐清中，如涉不法將依法究辦。
新聞來源為Newtalk 新頭殼