打不破的城鄉差距　台中議員爆縣區營養午餐比市區少5元

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市國中小的營養午餐，由各校午餐供應推行委員會決定價格、自行招標。施志昌說，過去或因物價、縣府財政問題，台中縣營養午餐價格一向比台中市少5元，然而縣市合併至今11年，5元差距並未因此消除。
施志昌進一步指出，全台中營養午餐的補助金額都一樣，如市府每餐補助5元，每週補助水果6元，若使用「3章1Ｑ」（3項農產品標章和一個QR Code）食材，中央也從每餐補助3.5元提高到6元。目前市區營養午餐招標在45甚至50元以上，但縣區卻僅38至43元之間。
既然補助都一樣，業者成本也差不多，為何還有價格落差？更別說很多偏鄉得外加運送成本。施志昌認為，或許部份學校午餐供應委員擔心漲價太多，家長會有意見。但羊毛出在羊身上，業者要消化5元價差，就會以少一道菜或其他方式降低成本，承受最後結果的還是孩子們。
中市教育局長楊振昇答詢時表示，各校午餐供應推行委員會由校長、行政人員代表、護理師、營養師、教師代表及家長代表等組成，教育局尊重各校委員會決定。
但施志昌認為，現在已不是「吃粗飽」年代，除了弱勢家庭，少子化趨勢下，大部份家長寧可每個月多花100元，也要讓孩子吃得好，教育局應協助學校，向家長說明調漲後的優點，讓舊縣區營養午餐的菜色，能跟著市區一起升格。