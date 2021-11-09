COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

打不破的城鄉差距　台中議員爆縣區營養午餐比市區少5元

▲台中市舊縣區和市區營養午餐費用，長期存在5元的價差，議員形容是「花了11年還跨不過的城鄉差距」。（資料照，非當事照片）
▲台中市舊縣區和市區營養午餐費用，長期存在5元的價差，議員形容是「花了11年還跨不過的城鄉差距」。（資料照，非當事照片）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-09 14:12:35｜2021-11-09 14:14:40

孩子們平常的營養午餐吃些什麼，家長清楚嗎？台中市議員施志昌指出，縣市已合併11年，舊縣區和舊市區學校營養午餐平均價差卻高達5元，業者應變方式就是使用較便宜食材，或直接少一道菜。他強調少子化的現在，家長寧可每個月多花100元，也要讓孩子吃得好，但很多學校習慣壓低價格，造成縣區營養午餐未跟著升格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由大享食育協會舉辦的2021年台灣學校午餐大賽，總決賽上個月揭曉，位於舊市區的台中市忠信國小、大鵬國小分別拿下全國冠軍及季軍。相較於少數令人羨慕的得獎學校，很多孩子和外校同學討論的，是哪個學校的午餐最糟糕？哪些菜色讓人吃到怕？其實問題根源，或許來自大人的「善意」。

台中市國中小的營養午餐，由各校午餐供應推行委員會決定價格、自行招標。施志昌說，過去或因物價、縣府財政問題，台中縣營養午餐價格一向比台中市少5元，然而縣市合併至今11年，5元差距並未因此消除。
 

▲台中市議員施志昌（右）、林祈烽擔心舊縣區營養午餐價格長久未提高，影響孩子權益。（圖／台中市議員施志昌提供，2021,11,09）
▲台中市議員施志昌（右）、林祈烽擔心舊縣區營養午餐價格長久未提高，影響孩子權益。（圖／台中市議員施志昌提供，2021,11,09）
施志昌進一步指出，全台中營養午餐的補助金額都一樣，如市府每餐補助5元，每週補助水果6元，若使用「3章1Ｑ」（3項農產品標章和一個QR Code）食材，中央也從每餐補助3.5元提高到6元。目前市區營養午餐招標在45甚至50元以上，但縣區卻僅38至43元之間。

既然補助都一樣，業者成本也差不多，為何還有價格落差？更別說很多偏鄉得外加運送成本。施志昌認為，或許部份學校午餐供應委員擔心漲價太多，家長會有意見。但羊毛出在羊身上，業者要消化5元價差，就會以少一道菜或其他方式降低成本，承受最後結果的還是孩子們。

中市教育局長楊振昇答詢時表示，各校午餐供應推行委員會由校長、行政人員代表、護理師、營養師、教師代表及家長代表等組成，教育局尊重各校委員會決定。

但施志昌認為，現在已不是「吃粗飽」年代，除了弱勢家庭，少子化趨勢下，大部份家長寧可每個月多花100元，也要讓孩子吃得好，教育局應協助學校，向家長說明調漲後的優點，讓舊縣區營養午餐的菜色，能跟著市區一起升格。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀