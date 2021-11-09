台中購物節消費破百億 再加送百萬現金、iPhone13

「2021台中購物節」開跑至今已滿30天，截至昨日消費登錄金額突破104億元，APP下載次數也達93.6萬次，兩項指標即將雙雙「破百」！市長盧秀燕今（9）日於市政會議宣布，消費登錄金額破百億加碼100萬元現金獎一組，APP下載破百萬加碼iPhone13十支，感謝全國民眾的熱烈支持。

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盧秀燕表示，台中購物節今年邁入第三年，配合中央振興五倍券，市府追加預算擴大舉辦，截至昨日，台中購物節消費登錄金額已突破104億元，APP累積下載次數也達93.6萬次，「勢如破竹、聲勢驚人！」

盧秀燕說，為感謝全國民眾熱烈支持，市府提出「破雙百、獎雙百」加碼方案。首先，慶賀台中購物節消費登錄金額突破百億元，加碼1組百萬元現金獎，預計11月13日抽出幸運得主；第二，APP如破百萬下載人次，再加碼10支iphone13（256G），抽獎對象為APP下載累積破百萬前註冊的會員，預計於破百萬的隔周六抽出幸運得主。她提醒，今年台中購物節至12月9日結束，活動還有一個月，歡迎民眾把握機會。