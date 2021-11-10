太扯！詐騙或促銷騷擾簡訊猖獗 國人1週平均收7.4封
自農曆年節爆發偽冒國內知名銀行OTP認證簡訊事件以來，簡訊已成為詐騙集團大量利用的管道。根據陌生來電辨識軟體Whoscall調查，今年截至10月為止，國人一週平均收到騷擾簡訊數量已經暴增到7.4封，換算下來幾乎每天收到超過1封以上差變或騷擾簡訊，讓人防不勝防。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-10 07:00:00
根據統計，前年台灣人均收到77封包含詐騙和推銷內容的騷擾簡訊，但從自去年起已暴增至239封騷擾簡訊，平均一週高達4.9封。今年隨著股市話題升溫、投顧老師百家爭鳴，透過簡訊進行詐騙與推銷的情況更加氾濫，截至10月，平均一週人均收到騷擾簡訊數量已經暴增到7.4封，相當於每天都會收到超過1封。
隨著詐騙場景的轉移，Whoscall正式宣布，在雙系統進階版中推出全新功能「智慧簡訊管家」，Whoscall產品經理沈琬婷說，他們觀察到全球詐騙簡訊的數量自去年起急遽增加，台灣常見的包裹到貨、銀行、投資詐騙簡訊也在各國間流竄，智慧簡訊管家的研發正是為了解決這樣的問題。積極延伸通訊防詐守備範圍；更新至最新版本後，智慧簡訊管家將透過AI技術，進行陌生簡訊的自動辨識，並區分出垃圾訊息、促銷訊息、交易訊息等類型。