COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

太扯！詐騙或促銷騷擾簡訊猖獗　國人1週平均收7.4封

▲簡訊成為詐騙集團大量利用的管道，根據統計國人1週平均收7.4封騷擾簡訊，相當於每天收超過1封，讓刑事局與金管會等政府部門高度重視。（示意圖／Whoscall提供）
▲簡訊成為詐騙集團大量利用的管道，根據統計國人1週平均收7.4封騷擾簡訊，相當於每天收超過1封，讓刑事局與金管會等政府部門高度重視。（示意圖／Whoscall提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-10 07:00:00

自農曆年節爆發偽冒國內知名銀行OTP認證簡訊事件以來，簡訊已成為詐騙集團大量利用的管道。根據陌生來電辨識軟體Whoscall調查，今年截至10月為止，國人一週平均收到騷擾簡訊數量已經暴增到7.4封，換算下來幾乎每天收到超過1封以上差變或騷擾簡訊，讓人防不勝防。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據統計，前年台灣人均收到77封包含詐騙和推銷內容的騷擾簡訊，但從自去年起已暴增至239封騷擾簡訊，平均一週高達4.9封。今年隨著股市話題升溫、投顧老師百家爭鳴，透過簡訊進行詐騙與推銷的情況更加氾濫，截至10月，平均一週人均收到騷擾簡訊數量已經暴增到7.4封，相當於每天都會收到超過1封。

隨著詐騙場景的轉移，Whoscall正式宣布，在雙系統進階版中推出全新功能「智慧簡訊管家」，Whoscall產品經理沈琬婷說，他們觀察到全球詐騙簡訊的數量自去年起急遽增加，台灣常見的包裹到貨、銀行、投資詐騙簡訊也在各國間流竄，智慧簡訊管家的研發正是為了解決這樣的問題。積極延伸通訊防詐守備範圍；更新至最新版本後，智慧簡訊管家將透過AI技術，進行陌生簡訊的自動辨識，並區分出垃圾訊息、促銷訊息、交易訊息等類型。

▲Whoscall統計，台灣每人週均收騷擾簡訊量高達7.4封，相當於每天都會收到超過1封。（圖／Whoscall提供）
▲Whoscall統計，台灣每人週均收騷擾簡訊量高達7.4封，相當於每天都會收到超過1封。（圖／Whoscall提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀