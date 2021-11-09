中市「代理教師」一市兩制 議員為教師請命

台中市議會今 (9) 日進行教育文化委員會業務質詢，議員林祈烽指出，台中市 106 年起將原國立高中職改隸為市立後，為了顧及高中職代理教師的權益，訂立有「臺中市立高級中等學校兼任代課及代理教師聘任補充規定」，參考「國立高級中等以下學校與特殊教育學校兼任代課及代理教師聘任實施要點」，保留了全市高中職代理教師薪資結構為「具有職前年資或取得較高學歷者，得比照編制內合格專任教師提（改）敘薪級。」的規定，一來對代課或代理教師較有保障，二來，這樣的年資採計，對勞方來說，也是一個合理的薪資結構。

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可是，台中市國中小及公立幼兒園兼任代課及代理教師卻沒有比照高中職代理教師的權益，為什麼國中小代理教師具有職前年資或代理期間經進修取得較高學歷者，不得比照編制內合格專任教師提敘薪級？為什麼一樣都是代課或代理教師，會出現有一市兩制的情況？但台北市和金門縣是有採計職前年資的，台中市是不是可以比照辦理？

教育局長楊振昇表示，當初國立高中職在改隸協商時，只有談到保持國立高中職代理教師的權益，並沒有提到國中小代理教師。

副市長令狐榮達則說，台北市的財源較充裕，目前其他各縣市都沒有比照採用同樣的提敍辧法，市府會來研議，中央如有修訂辦法，就會來比照辦理。