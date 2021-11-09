竹市議員李妍慧質詢：發展特色徒步區，重振舊城區商圈

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李妍慧表示，從上週光臨藝術節九天吸引500萬人次、去年台灣設計展吸引200萬人次，以及過往萬聖節遊行單日超過3萬人次的案例來看，「市民慢慢有回到舊城區漫步走玩的習慣，嘉年華慶典在舊城的印象越來越強。」因此，新竹市應該更積極根據舊城區的歷史與文化底蘊，推動徒步區與衛星城市大型造鎮做出區隔，發展屬於新竹市在地的精緻商店街文化。
李妍慧以美國邁阿密、法國巴黎的徒步商業區為例，表示「這些老城的徒步區透過人車分流方式，加上街道傢俱的佈置，發展出別有特色的商業氛圍，吸引人潮進駐」。李妍慧表示，新竹市舊城區近年來雖然有不少年輕人返鄉創業，開設特色店舖，但礙於停車、人車搶道問題，人潮沒有顯著增加，很多商家黯然關門。如此可見，市府更需積極介入招商、劃設徒步區等措施，「步行區設置要更加快，為新竹舊城區發展續命。」
除了舊城區之外，李妍慧也指出竹北磁吸效應已經是進行式。在未來幾年68快速道路武陵路斷橋接通台一線聯絡道之後，擔憂觀光勝地南寮的人口衰退將會日益明顯。李妍慧說，南寮過去幾年因為大建設投入多、交通方便等，吸引了不少新移民進入，然而一但武陵路斷橋處接通竹北，竹北西區過個橋就能到新竹市區、園區，南寮現在的優勢喪失，未來發展有危機。
李妍慧對市府近年投資南寮15億建設經費表達肯定，但若要永續發展，施力還要更多，打造差異化的公共建設項目以塑造在地認同。李妍慧表示，過去七年間他所爭取的新竹市第五公墓遷葬已經進行中，未來希望市府規劃將該墓地轉型為專業特色的運動公園，針對移入南寮的在地家庭及年輕人提供別處沒有的公共建設，「要讓人搬進來，還要住的久」。
李妍慧語重心長表示，「大新竹應該要做出整體性的規劃，不僅要兼顧人文底蘊，還需要平衡新舊聚落的差異，市民才能住得幸福，過得開心。」