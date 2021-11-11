雙11提神繼續買！超商祭咖啡優惠還賣金條、抽iPhone13

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另外，統一集團表示，康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來及數網鮮拾4大線上購物平台，購買三星全品項，單筆滿額1111元即回饋11%OPEN POINT點數；預購旗艦Galaxy Z Flip3 5G摺疊手機額外加贈市值4990元的Galaxy Buds2，挑戰市場最高回饋。
此外，看準近年金價走強的趨勢，加上黃金為傳統抗通膨的避險資產，7-ELEVEN i預購、康是美網購eShop、博客來及數網鮮拾，也從11月7日上午11點起首賣純金9999金條，售價按照當時浮動價格計算。
搶雙11優惠檔期，全家超商咖啡也推出Let's Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元，其他飲品推薦「FamilyMart Collection蔬果拿鐵系列」、「FamilyMart Collection蜂蜜水系列」、「義美全豆豆奶系列」、「紅茶花伝皇家」、「可口樂纖維+」等多元商品多入組合111元起。
除此之外，比週年慶還要狂！全家行動購還開賣人氣保養品、美妝品、香水、小棕瓶通通有，單筆滿1萬1111元現折1111元；「全+1」則不定時推出閃購優惠下殺5折起。為了拉抬買氣，全家還祭出會員期間於任一渠道購買，就可獲得抽獎資格，有機會把iPhone13帶回家，單筆滿額1111元還有加碼禮，任天堂動森主機健身環歡樂組、SWITCH、飛利浦氣旋健康氣炸鍋等多項好禮都有機會帶回家。
另外，OKmart瞄準現煮咖啡與購物超取商機，OKCafe買11送11，蝦皮取件再贈莊園級拿鐵活動優惠，預估可帶動整體業績與超取來客數2-3成。
這回OKmart與「蝦皮購物」合作，推出11月11日當日下單並指定OKmart門市取貨，即贈大杯莊園級拿鐵20元折價券，雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式或拿鐵享「買11杯送11杯」優惠，另外，會員透過OKmall雲端商城購買再額外加贈1111點會員點數。另外OKLine群組多款家電，低只要3.2折起，門市也精選超過百項熱銷商品，會員獨享第二件6折起。