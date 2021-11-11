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雙11提神繼續買！超商祭咖啡優惠還賣金條、抽iPhone13

▲搶搭雙11檔期熱潮，各大超商業者都推出雙11咖啡優惠。（圖／業者提供）
▲搶搭雙11檔期熱潮，各大超商業者都推出雙11咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-11 07:00:00

今天就是雙11了，大家瘋狂在網路上血拼之餘，喝杯咖啡提神是必須的，才能看清優惠下手快狠準！各大超商業者也搶搭這波雙11熱潮，紛紛推出加碼優惠要搶人氣，7-ELEVEN與全家超商、OKmart都祭出咖啡優惠，希望刺激檔期買氣。

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7-ELEVEN於11/10~11/16限時7天，OPEN POINT行動隨時取指定CITY系列飲品祭出雙11超殺優惠，第二杯11元或111元及1111元優惠組合，CITY CAFE特大杯美式咖啡第2杯11元(原價2杯120元，優惠價71元)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶第2杯11元(原價2杯120元，優惠價71元)，CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡21杯1111元(原價1,470元，現省359元)。另外除了咖啡，CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選5杯111元(原價175元，現省64元)。

另外，統一集團表示，康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來及數網鮮拾4大線上購物平台，購買三星全品項，單筆滿額1111元即回饋11%OPEN POINT點數；預購旗艦Galaxy Z Flip3 5G摺疊手機額外加贈市值4990元的Galaxy Buds2，挑戰市場最高回饋。

此外，看準近年金價走強的趨勢，加上黃金為傳統抗通膨的避險資產，7-ELEVEN i預購、康是美網購eShop、博客來及數網鮮拾，也從11月7日上午11點起首賣純金9999金條，售價按照當時浮動價格計算。

▲超商業者搶推雙11咖啡優惠。（圖／業者提供）
▲超商業者搶推雙11咖啡優惠。（圖／業者提供）
搶雙11優惠檔期，全家超商咖啡也推出Let's Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元，其他飲品推薦「FamilyMart Collection蔬果拿鐵系列」、「FamilyMart Collection蜂蜜水系列」、「義美全豆豆奶系列」、「紅茶花伝皇家」、「可口樂纖維+」等多元商品多入組合111元起。

除此之外，比週年慶還要狂！全家行動購還開賣人氣保養品、美妝品、香水、小棕瓶通通有，單筆滿1萬1111元現折1111元；「全+1」則不定時推出閃購優惠下殺5折起。為了拉抬買氣，全家還祭出會員期間於任一渠道購買，就可獲得抽獎資格，有機會把iPhone13帶回家，單筆滿額1111元還有加碼禮，任天堂動森主機健身環歡樂組、SWITCH、飛利浦氣旋健康氣炸鍋等多項好禮都有機會帶回家。

另外，OKmart瞄準現煮咖啡與購物超取商機，OKCafe買11送11，蝦皮取件再贈莊園級拿鐵活動優惠，預估可帶動整體業績與超取來客數2-3成。

這回OKmart與「蝦皮購物」合作，推出11月11日當日下單並指定OKmart門市取貨，即贈大杯莊園級拿鐵20元折價券，雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式或拿鐵享「買11杯送11杯」優惠，另外，會員透過OKmall雲端商城購買再額外加贈1111點會員點數。另外OKLine群組多款家電，低只要3.2折起，門市也精選超過百項熱銷商品，會員獨享第二件6折起。

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