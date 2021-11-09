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鳳梨釋迦進產期　陳吉仲：內外銷、加工可達1萬3000頓

▲農委會主委陳吉仲（左）表示，鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸、加工3000噸沒有問題。（圖／翻攝自國會頻道）
▲農委會主委陳吉仲（左）表示，鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸、加工3000噸沒有問題。（圖／翻攝自國會頻道）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-09 15:19:31｜2021-11-09 15:22:58

台東的鳳梨釋迦即將進入到產期，但今年卻遇到中國片面宣布禁止輸入釋迦等水果。民進黨立委劉權豪指出，農委會訂鳳梨釋迦銷售的目標有沒有信心。農委會主委陳吉仲表示，外銷5000噸、內銷5000噸、加工3000噸沒有問題，下周將與農民、加工業者等舉辦座談。

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立法院今召開施政報告與備詢，劉權豪說，9月18日中國片面宣布禁止釋迦禁止進入中國市場，農委會應竭盡所能幫農民度過難關，台東縣政府質疑過農委會，鳳梨釋迦的介殼蟲事件，也沒有跟中國政府溝通協商。

陳吉仲說，有跟中國反應要用科學等方式，但對岸已讀不回，已透過兩岸管道盡最大力量，也期待地方政府配合農委會盡最大努力。他有信心台東1萬3000公噸沒有問題，而農民的收入保險，會扣除運費等費用，每公頃能有40、50萬元。

陳吉仲也說，有回應中國中國海關總局並且提出改善措施，之前沒有任何國家直接片面暫停，鳳梨不可以到中國卻可以到日本，其實日本要求更嚴格。他下周也跟農民、業者等舉辦座談會，且目前通路也都沒有問題。

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