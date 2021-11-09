輕熟女腹股疝氣攏腫塊 「全腹膜外腹腔鏡」微創修復

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呂醫師使用全腹膜外腹腔鏡手術，發現患者除了有間接型腹股溝疝氣囊及此囊突入內腹股溝環所造成2公分大小的腹壁薄弱，在股環內側也有1公分大小的缺損，並有脂肪組織陷入，也就是所謂的隱性股疝氣。該手術方式由腹壁的後方接近處理腹股溝疝氣，同時發現同側沒症狀的隱性股疝氣，因此追加使用特製的人工網膜，將隱性股疝氣缺損處覆蓋並固定修補。
呂文哲醫師解釋，鼠蹊部疝氣從解剖上來細分，可分為腹股溝疝氣與股疝氣兩種，前者發生在腹股溝韌帶的上方，後者發生在腹股溝韌帶的下方。腹股溝疝氣女性也會發生，但男性發展出疝氣的機率約是女性的8倍，相反的股疝氣則是女性較常發生。臨床大多建議女性成人腹股溝疝氣/股疝氣，優先使用全腹膜外腹腔鏡來修補較佳。根據國外研究也顯示，使用全腹膜外腹腔鏡的微創手術來修補女性腹股溝疝氣，不是僅僅在因為傷口小可讓病人迅速恢復，重要是還能發現隱性的股疝氣，以及可同時使用人工網膜覆蓋治療，而避免以後發展出股疝氣。
呂醫師也提醒，全腹膜外腹腔鏡修補手術(TEP)有其禁忌症：1. 之前做過前列腺切除、子宮切除、剖腹產或是下腹部剖腹手術者；2. 有併發腸阻塞或是腸絞扼的腹股溝疝氣者；3. 有腹水者；4. 無法施行全身麻醉者；5. 之前曾做過腹腔鏡修補腹股溝疝氣者。每位患者的情況不同，應妥善與醫師討論最佳治療方式。