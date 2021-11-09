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輕熟女腹股疝氣攏腫塊 「全腹膜外腹腔鏡」微創修復

▲東元綜合醫院一般外科醫師呂文哲。(圖／東元綜合醫院提供)
▲東元綜合醫院一般外科醫師呂文哲。(圖／東元綜合醫院提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-09 15:21:30

一名32歲輕熟女發現自己右側鼠蹊部有愈來愈鼓起的腫塊，拖了兩個月，直到感覺疼痛才就診，外科醫師診斷為「右側腹股溝疝氣」，經使用「全腹膜外腹腔鏡(TEP)」手術修補後，病人術後原先鼓起處變得平整，傷口小，不影響美觀，以防水敷料覆蓋可沖澡，復原良好，手術隔天就出院。

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東元綜合醫院一般外科呂文哲醫師說，與患者討論後，以「全腹膜外腹腔鏡(微創)疝氣修補手術(簡稱TEP)」修復，手術在肚臍下橫切約2公分的小傷口，置入氣球導管，在病人下腹部的腹膜與腹壁肌肉層之間，將氣打入氣球導管撐開氣球，在腹膜外製造手術空間，不需進入腹腔，之後在下腹部中線各切開兩個1公分的小傷口進行修補。

呂醫師使用全腹膜外腹腔鏡手術，發現患者除了有間接型腹股溝疝氣囊及此囊突入內腹股溝環所造成2公分大小的腹壁薄弱，在股環內側也有1公分大小的缺損，並有脂肪組織陷入，也就是所謂的隱性股疝氣。該手術方式由腹壁的後方接近處理腹股溝疝氣，同時發現同側沒症狀的隱性股疝氣，因此追加使用特製的人工網膜，將隱性股疝氣缺損處覆蓋並固定修補。

呂文哲醫師解釋，鼠蹊部疝氣從解剖上來細分，可分為腹股溝疝氣與股疝氣兩種，前者發生在腹股溝韌帶的上方，後者發生在腹股溝韌帶的下方。腹股溝疝氣女性也會發生，但男性發展出疝氣的機率約是女性的8倍，相反的股疝氣則是女性較常發生。臨床大多建議女性成人腹股溝疝氣/股疝氣，優先使用全腹膜外腹腔鏡來修補較佳。根據國外研究也顯示，使用全腹膜外腹腔鏡的微創手術來修補女性腹股溝疝氣，不是僅僅在因為傷口小可讓病人迅速恢復，重要是還能發現隱性的股疝氣，以及可同時使用人工網膜覆蓋治療，而避免以後發展出股疝氣。

呂醫師也提醒，全腹膜外腹腔鏡修補手術(TEP)有其禁忌症：1. 之前做過前列腺切除、子宮切除、剖腹產或是下腹部剖腹手術者；2. 有併發腸阻塞或是腸絞扼的腹股溝疝氣者；3. 有腹水者；4. 無法施行全身麻醉者；5. 之前曾做過腹腔鏡修補腹股溝疝氣者。每位患者的情況不同，應妥善與醫師討論最佳治療方式。

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