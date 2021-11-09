中醫大新竹附醫次世代基因定序 精準治療肺癌

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沒等到三週後第二次血管標靶的治療時間，病人症狀惡化，胸片顯示兩側胸腔積水又出現，還好心臟沒有變大，研判病患可能還有其他問題，透過次世代基因定序檢測，從惡性腫瘤的積水去做次世代基因定序，去看有無其他基因突變干擾治療。
次世代基因定序的結果顯示，病患除了原有的外顯子19基因突變之外，還發現肺癌的MET基因突變，再相對應的標靶治療藥物，用兩種不同作用機轉的口服標靶藥，再搭配血管標靶藥，控制症狀，經過三個月治療，病患惡性腫瘤由原本的直徑4分分，縮小到2.5公分，已經恢復她喜愛的有氧健身，甚至連沙啞的聲音都慢慢恢復了。
莊子儀指出，次世代基因定序是目前肺癌精準治療的重要工具，不論是在新診斷的肺癌或是治療後復發的肺癌，都可以協助醫師找到最適合的治療。這位女性病患，是很少見的兩種不同基因突變同時存在，透過次世代基因定序，很快找到病因，否則只能靠傳統化療加血管標靶藥，可能延誤病情。
莊子儀也提醒，肺腺癌有五大症狀，1。不停地咳嗽 2。肺部腫瘤生長導致胸部或身體其他部位疼痛。3。呼吸急促容易氣喘。4。食慾不佳、體重減輕 5。疲勞感。常抽菸、吸二手菸的人，長期在空氣污染、油煙、接觸化學物質的工作環境中的人，有肺癌家族史的人，胸腔曾經接受放射治療，曾得過肺結核或其他肺部慢性發炎疾病者都是高危險群族。因此，建議每年要做胸部X光，或低劑量斷層掃瞄，早期發現，早期治療。