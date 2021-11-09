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中醫大新竹附醫次世代基因定序 精準治療肺癌

▲中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔內主任莊子儀醫師。(圖／中醫大新竹附醫提供)
▲中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔內主任莊子儀醫師。(圖／中醫大新竹附醫提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-09 15:31:04

一名約50歲的女性病患，熱愛有氧運動，發現久咳聲音沙啞，甚至活動力下降，連走路都會喘，狀況持續兩個禮拜，吃藥都無法改善，求診中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔內主任莊子儀醫師，切片診斷是肺腺癌第四期合併骨轉移。莊子儀先以第三代標靶藥物治療及血管標靶藥物治療，再透過次世代基因定序，找出病因精準治療，該病患肺癌的MET基因突變，調整藥物後，目前該病患恢復喜愛的有氧健身，聲音沙啞也慢慢恢復美聲，走路運動也不喘了。

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莊子儀表示，病患有上皮生長因子外顯子19的基因突變，幸好沒有腦部轉移，先給予最新的第三代標靶藥物治療，不過兩周後回診，胸片顯示右上肺的腫瘤縮小，但是兩側都有胸水，心臟變大，超音波顯示除了兩側有胸水外，也有心包膜積水，另外加血管標靶藥物合併原有的口服標靶藥物一起治療，對於胸腔和心包膜積水也有改善的作用。果然在第一次使用之後，病人的積水變少，症狀也改善了。

沒等到三週後第二次血管標靶的治療時間，病人症狀惡化，胸片顯示兩側胸腔積水又出現，還好心臟沒有變大，研判病患可能還有其他問題，透過次世代基因定序檢測，從惡性腫瘤的積水去做次世代基因定序，去看有無其他基因突變干擾治療。

次世代基因定序的結果顯示，病患除了原有的外顯子19基因突變之外，還發現肺癌的MET基因突變，再相對應的標靶治療藥物，用兩種不同作用機轉的口服標靶藥，再搭配血管標靶藥，控制症狀，經過三個月治療，病患惡性腫瘤由原本的直徑4分分，縮小到2.5公分，已經恢復她喜愛的有氧健身，甚至連沙啞的聲音都慢慢恢復了。

莊子儀指出，次世代基因定序是目前肺癌精準治療的重要工具，不論是在新診斷的肺癌或是治療後復發的肺癌，都可以協助醫師找到最適合的治療。這位女性病患，是很少見的兩種不同基因突變同時存在，透過次世代基因定序，很快找到病因，否則只能靠傳統化療加血管標靶藥，可能延誤病情。

莊子儀也提醒，肺腺癌有五大症狀，1。不停地咳嗽 2。肺部腫瘤生長導致胸部或身體其他部位疼痛。3。呼吸急促容易氣喘。4。食慾不佳、體重減輕 5。疲勞感。常抽菸、吸二手菸的人，長期在空氣污染、油煙、接觸化學物質的工作環境中的人，有肺癌家族史的人，胸腔曾經接受放射治療，曾得過肺結核或其他肺部慢性發炎疾病者都是高危險群族。因此，建議每年要做胸部X光，或低劑量斷層掃瞄，早期發現，早期治療。

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