六堆300紀念大會　六堆十二鄉區各領域代表力挺守護

客家委員會今 (9) 日由主任委員楊長鎮暨來自高、屏六堆十二鄉區旅北各領域代表，近 50 位旅北客家鄉親齊聚華山文創園區，共同向全國民眾發出邀請，共同參與即將於 11 月 20 日 在屏東縣六堆紀念公園登場的「六堆 300 紀念大會」。記者會現場以接力敲鑼講四句、獻盤花等生動、活潑形式，期許六堆邁向無數個百年，共同參與文化慶典。

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▲客家委員會今(9)日由主任委員楊長鎮暨來自高、屏六堆十二鄉區旅北各領域代表，近50位旅北客家鄉親齊聚華山文創園區，共同向全國民眾發出邀請，11月20日在屏東縣六堆紀念公園登場的「六堆300紀念大會」。（圖／客家委員會提供, 2021.11.09）

記者會中包括客家貢獻獎「終身貢獻獎」得主徐正光、中國信託商業銀行董事長利明獻、萬家香醬園董事長吳仁春、六堆各客家會代表李守文、張錦輝、邱榮光、郭枝來、宋平鄉、賴啟明、鍾正平及企業家廖永源、林榮顯、涂冠群、李俊昌、音樂家溫隆信、作家李旺台、藝人溫昇豪、羅文裕、黃瑋傑、彭佳霓、朱海君及六堆各鄉區長代表鍾慶鎮、林志成等人近 50 位六堆十二鄉區旅北客家鄉親齊聚力挺。

客家委員會指出， 300 年前 農曆五月初十 ，臺灣南部六堆先民豎旗保衛家園，成立「六堆」聯防組織，「六堆」不僅橫跨高、屏兩縣市十二鄉區，更跨越 300 年，其跨越族群、跨地域性的關係凝聚網絡與群體文化記憶，並保有高度文化認同長達 300 年，是臺灣開發過程史上珍貴且獨特的文化資產，為紀念並傳承六堆先民忠義團結精神。