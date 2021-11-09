六堆300紀念大會 六堆十二鄉區各領域代表力挺守護
客家委員會今(9)日由主任委員楊長鎮暨來自高、屏六堆十二鄉區旅北各領域代表，近50位旅北客家鄉親齊聚華山文創園區，共同向全國民眾發出邀請，共同參與即將於11月20日在屏東縣六堆紀念公園登場的「六堆300紀念大會」。記者會現場以接力敲鑼講四句、獻盤花等生動、活潑形式，期許六堆邁向無數個百年，共同參與文化慶典。
記者黃正忠／屏東報導
2021-11-09 18:00:00
記者會中包括客家貢獻獎「終身貢獻獎」得主徐正光、中國信託商業銀行董事長利明獻、萬家香醬園董事長吳仁春、六堆各客家會代表李守文、張錦輝、邱榮光、郭枝來、宋平鄉、賴啟明、鍾正平及企業家廖永源、林榮顯、涂冠群、李俊昌、音樂家溫隆信、作家李旺台、藝人溫昇豪、羅文裕、黃瑋傑、彭佳霓、朱海君及六堆各鄉區長代表鍾慶鎮、林志成等人近50位六堆十二鄉區旅北客家鄉親齊聚力挺。
客家委員會指出，300年前農曆五月初十，臺灣南部六堆先民豎旗保衛家園，成立「六堆」聯防組織，「六堆」不僅橫跨高、屏兩縣市十二鄉區，更跨越300年，其跨越族群、跨地域性的關係凝聚網絡與群體文化記憶，並保有高度文化認同長達300年，是臺灣開發過程史上珍貴且獨特的文化資產，為紀念並傳承六堆先民忠義團結精神。
客家委員會表示，六堆300紀念大會系列活動將於11月19日至21日在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場，每位到場的民眾都是參與者，並且依循六堆的傳統，由民眾帶著自己家鄉的泥土、湧泉的泉水、盤花的花材，一起參與六堆三百年的盛事，象徵六堆再一次的團結，並且向所有守護六堆的人表達敬意。