Wah!幾散竹東掀熱潮 竹縣議員張益生建議複製回原鄉
新竹縣政府表示，Wah!幾散竹東營運近月，成功打響在都會區設立原民產業展銷中心的第一炮，縣議員張益生8日在新竹縣議會第19屆第6次定期會質詢，建議複製營運模式到五峰鄉清泉及尖石鄉青蛙石等風景區，讓旅客用五感體驗原民生活、樂舞文化、美食及產業。縣長楊文科樂見其成，原民處長雲天寶表示會先協助五峰公所解決清泉都市計畫通盤檢討、張學良館及原民館設施修繕等問題。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-09 15:39:48
楊文科指出，縣府爭取原民會補助在竹東火車站旁原動漫園區，規劃「新竹縣原住民產業展銷中心」(Wah!幾散竹東)，目前進駐商家包括原住民13家、非原住民7家業者。10月初營運以來吸引很多人前來參與音樂活動、看電影、品嚐美食，展現原、客文化。後續將與旅遊業、竹科福委會等多元通路合作，以獎勵旅遊、家庭日等活動，將人潮、商機帶到Wah!幾散竹東園區來，未來可複製到原鄉，帶動經濟繁榮。針對張議員關切園區吸引遊民、喝酒民眾，楊縣長也強調會請主管單位嚴格把關。
張益生質詢近3年來，縣府在五峰鄉做了哪些建設?楊文科答覆，前瞻與生活圈計畫，就縣道122線、竹62及竹67線進行改善。統計爭取中央補助原住民部落聯絡道特色道路計畫計13件，經費達1億8414萬(縣配合2373萬)，基礎建設補助經費3143萬(舊竹63線及小型工程)。另外，領先全國辦理五峰鄉羅山部落老舊房屋合法化，還給族人居住及土地正義；爭取中央補助溫泉館改善及營運經費、段木香菇產業聚落發展計畫等。楊縣長說，不管是社會福利、幼兒教育、農特產業發展、原住民族文化推展等面向，對於五峰鄉的軟體、硬體建設，縣府均盡力的照顧與關心。
張益生並針對五峰鄉公所行政中心新建、大隘第一公墓、新竹縣社會住宅是否保留部分給原住民、原住民學生學習成績…等議題提出質詢，相關單位也一一回覆。