KKBOX推出3或6人家庭方案！月付199元起、3步驟搞定
聲音社群品牌KKBOX於宣布台灣家庭方案正式上線，推出「3人小家庭」與「6人大家庭」方案，不僅滿足一家人歡樂共享串流音樂與Podcast的需求，也讓每位家庭成員擁有獨立帳號，享有個人化推薦內容、專屬播放清單，累積個人聆聽成就與粉絲徽章。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-09 15:45:09
繼在香港推出家庭方案獲得市場正面迴響後，現在KKBOX也正式在台灣推出家庭方案，並提供3人與6人自由任選，並於即日起正式上線。其中，3人小家庭方案包含1名戶長及最多2位家庭成員，每月新台幣199元；6人大家庭方案包含1名戶長及最多5位家庭成員，每月新台幣240元。
KKBOX指出，家庭方案主要由戶長訂閱付款、邀請成員及管理方案；方案內的所有成員皆擁有獨立帳號與完整功能，可享個人播放清單與聆聽體驗，並支援離線播放、無廣告干擾，無需切換帳號也不會互相影響；每位成員不僅能盡情暢聽超過7000萬首歌曲、1.5萬檔Podcast節目，還享有個人化推薦內容、累積個人聆聽成就並取得粉絲徽章與活動徽章，以及KKPoints點數回饋、抽獎或限定優惠。
KKBOX家庭方案要怎建立呢？只需簡單3步驟。首先，使用者註冊或以KKID帳號登入後，於KKBOX付費中心選擇任一家庭方案並完成訂購，若是既有月租用戶，則可透過方案變更無縫升級家庭方案；下一步，發送Email邀請同住的家庭成員加入；最後，家庭成員點擊邀請信中的「接受邀請」，完成資料驗證後便成功加入，能立即隨選聆聽豐富內容，體驗各項專屬功能。