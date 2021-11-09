「上駟對下駟」惹怒朱立倫 嗆蘇貞昌：拜託院長搞清楚
總統蔡英文、國民黨主席朱立倫今（9）日都應邀出席世界宗教博物館20周年的館慶，媒體詢問朱立倫是否會留下時間與總統碰面下戰帖？朱立倫則呼籲蔡總統，不用站在發言人、讀稿機的後面，勇敢站出來辯論！
記者陳志仁／新北報導
2021-11-09 15:43:01
朱立倫指出，今天是宗教的活動，場地不適宜；不過他現在也再次透過媒體呼籲蔡總統，不用站在發言人、讀稿機的後面，勇敢站出來，就總統最關心、全民最重視的4個民生議題，一起來公開辯論。
至於朱立倫原預定出席中選會主辦的意見發表會，卻傳出為了避免「下駟對上駟」而更換名單；對此，行政院長蘇貞昌今日也對「下駟對上駟」的說法表示，「不要把人去跟馬比，馬講話人聽不懂」；朱立倫受訪時則怒氣的反問，「上駟對下駟」是國民黨講的嗎？是我講的嗎？
朱立倫質疑，蘇院長怎麼可以用媒體講的一句話，不斷的來嘲諷、惡毒攻擊在野黨主席，拜託院長搞清楚一點，就像總統府發言人昨天終於應該知道，朱立倫根本沒有講蔡主席去站台的事情，而只是說「蔡總統太忙了！」即使蔡總統太忙了，但還是應該站出來針對4項的公投一起公開辯論。
國民黨內對公投說明會的人選，仍有雜音的看法？朱立倫指出，我們都希望每一位都是最優秀的戰將，不管今天是提案人領軍，或感謝趙少康董事長、年輕的戰將，都希望能充分的表達意見。