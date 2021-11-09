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獨／女優選好了！鄧佳華想跟小隻馬對戲　曝她呼聲最高

▲鄧佳華透露粉絲希望他可以跟吳夢夢合作。（圖／鄧佳華臉書、吳夢夢IG）
▲鄧佳華透露粉絲希望他可以跟吳夢夢合作。（圖／鄧佳華臉書、吳夢夢IG）

記者侯家瑜/台北報導

2021-11-09 16:03:26

網紅鄧佳華將進軍AV界引發熱議，連千毅稍早就在臉書上透露，第一集的女優對手已經選定，最快下周就可以進行開拍，不過公司對於合作女優保密到家，就連鄧佳華自己也還不知道對手是誰，連千毅也詢問大眾：「最想看他跟哪一位女優合拍？」來釣大家胃口，而鄧佳華向《NOWnews今日新聞》記者透露，理想的女優對手是「小隻馬」系列，不過許多粉絲希望他可以跟台灣AV女優、身高166公分的吳夢夢合作。

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▲連千毅透露已幫鄧佳華安排好女優對手。（圖／蘭庭精品臉書）
▲連千毅透露已幫鄧佳華安排好女優對手。（圖／蘭庭精品臉書）
▲鄧佳華透露吳夢夢呼聲最高。（圖／鄧佳華臉書、吳夢夢IG）
▲鄧佳華透露吳夢夢呼聲最高。（圖／鄧佳華臉書、吳夢夢IG）
鄧佳華想當AV男優卻一直被打槍，米砂日前向《NOWnews今日新聞》記者透露，因為鄧佳華曾在拍片時對網紅星諠襲胸，為避免造成女優不愉快，所以不會找他拍攝AV版《鮑魚遊戲》，為了衝高流量而採用爭議人物。不過鄧佳華本人根本不在意，表示心情不會受到影響，也不會想跟米砂合作，至於原本想拍攝成人版《魷魚遊戲》，鄧佳華透露因為被經紀人擋掉，所以此計畫未能如期進行。

▲米砂被求職信。（圖 / 米砂IG）
▲米砂拒絕找鄧佳華拍攝AV版《鮑魚遊戲》。（圖 / 米砂IG）
AV達人一劍浣春秋聽到鄧佳華想跟三上悠亞合作拍片後，直呼難度「比天還要高」，因為三上悠亞從未跟外國人合作，就連很多日本業界男優也都無法達成，不過鄧佳華不以為意，認為那只是「刻板印象」，堅持自己未來還是有機會，至於第一集的對象，他表示公司還在安排，自己也還不知道，只知道粉絲最想看他跟吳夢夢對戲，笑說自己最在意女優對手的身材和臉蛋，「小隻馬」系列最吸引他。

至於對香草姊姊（宜軒）的愛意，鄧佳華坦言目前想先擱在一旁，不過自己還是很喜歡對方，基於工作和愛情必須分開，加上公司也沒有阻止他談戀愛，經過深思熟慮之後，鄧佳華決定先調整好狀態，再去用正確的方式追求對方。

▲鄧佳華（左）對香草姊姊（右）癡情過頭，律師呼籲立法。（圖／鄧佳華、香草姊姊臉書）
▲鄧佳華（左）想用正確的方式追求香草姊姊（右）。（圖／鄧佳華、香草姊姊臉書）
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